https://1prime.ru/20240730/turizm-850529007.html

Названы самые дешевые курорты Краснодарского края

Названы самые дешевые курорты Краснодарского края - 30.07.2024, ПРАЙМ

Названы самые дешевые курорты Краснодарского края

Посуточная аренда на курортах Краснодарского края за год подорожала на 14%, при этом дешевле всего она обходится в Новороссийске, Туапсе и Ейске, рассказали... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T11:40+0300

2024-07-30T11:40+0300

2024-07-30T11:40+0300

туризм

внутренний туризм

туризм в сочи

аренда жилья

аренда квартиры

https://cdnn.1prime.ru/img/84190/63/841906333_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_cb139b3564f910d9771dabc31ba5019a.jpg

МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Посуточная аренда на курортах Краснодарского края за год подорожала на 14%, при этом дешевле всего она обходится в Новороссийске, Туапсе и Ейске, рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.По их данным, за сутки в этих городах придется заплатить 4035 рублей, 3573 рубля и 3230 рублей соответственно. Это ниже, чем средняя цена по региону, которая сейчас составляет 5353 рубля за сутки.В среднем туристы бронируют квартиры и апартаменты на пять суток и тратят на аренду 26765 рублей. Абсолютным лидером по числу бронирований в июле с большим отрывом стал Сочи. Также в топ-3 входят Геленджик и Адлер."Ажиотажный спрос наблюдается на все курорты Краснодарского края, особенно на Большой Сочи. Бронирований в регионе по сравнению с прошлым годом стало больше на 20-50% в зависимости от направления. Больше всего выросла популярность Джугбы, Голубицкой, Туапсе, Дагомыса и Архипо-Осиповки. Наименьший прирост бронирований наблюдается в Новороссийске", – рассказывает генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.Максимальные арендные ставки фиксируются в Сириусе – в среднем 7 009 рублей за сутки. В Геленджике - 5 931 рубль, в Сочи – 5 756 рублей, в Дагомысе – 5 740 рублей, в Эсто-Садоке – 5 702 рубля, Адлере – 5 196 рублей, Кабардинке – 5 031 рубль, Лазаревском – 4 589 рублей, Джубге – 4 370 рублей, Анапе – 4 169 рублей, Витязево – 4 117 рублей, Голубицкой – 4 081 рубль.Сильнее всего цены за год выросли в Кабардинке – на 28%. В Геленджике прирост составил 26%, в Витязево – 22%, в Эсто-Садоке и Дагомысе – одинаково 20%, в Лазаревском и Новороссийске – 19%, в Анапе – 17%, в Сириусе и Голубицкой – 15%, в Адлере, Ейске, в Туапсе – 14%, в Джугбе – 13%, в Сочи – 11%.При этом сейчас, по данным сервиса, забронировано около 80% предложений на краснодарских курортах. Но интересные варианты для проживания все еще можно найти. Кузнецов советует обратить внимание на Джемете, Дагомыс, Сукко, Лоо – там сочетание цена-качество максимально приемлемое.

https://1prime.ru/20240716/meduza-850183457.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, внутренний туризм, туризм в сочи, аренда жилья, аренда квартиры