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Названы самые дешевые курорты Краснодарского края - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Названы самые дешевые курорты Краснодарского края
Названы самые дешевые курорты Краснодарского края - 30.07.2024, ПРАЙМ
Названы самые дешевые курорты Краснодарского края
Посуточная аренда на курортах Краснодарского края за год подорожала на 14%, при этом дешевле всего она обходится в Новороссийске, Туапсе и Ейске, рассказали... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:40+0300
2024-07-30T11:40+0300
туризм
внутренний туризм
туризм в сочи
аренда жилья
аренда квартиры
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Посуточная аренда на курортах Краснодарского края за год подорожала на 14%, при этом дешевле всего она обходится в Новороссийске, Туапсе и Ейске, рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.По их данным, за сутки в этих городах придется заплатить 4035 рублей, 3573 рубля и 3230 рублей соответственно. Это ниже, чем средняя цена по региону, которая сейчас составляет 5353 рубля за сутки.В среднем туристы бронируют квартиры и апартаменты на пять суток и тратят на аренду 26765 рублей. Абсолютным лидером по числу бронирований в июле с большим отрывом стал Сочи. Также в топ-3 входят Геленджик и Адлер."Ажиотажный спрос наблюдается на все курорты Краснодарского края, особенно на Большой Сочи. Бронирований в регионе по сравнению с прошлым годом стало больше на 20-50% в зависимости от направления. Больше всего выросла популярность Джугбы, Голубицкой, Туапсе, Дагомыса и Архипо-Осиповки. Наименьший прирост бронирований наблюдается в Новороссийске", – рассказывает генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.Максимальные арендные ставки фиксируются в Сириусе – в среднем 7 009 рублей за сутки. В Геленджике - 5 931 рубль, в Сочи – 5 756 рублей, в Дагомысе – 5 740 рублей, в Эсто-Садоке – 5 702 рубля, Адлере – 5 196 рублей, Кабардинке – 5 031 рубль, Лазаревском – 4 589 рублей, Джубге – 4 370 рублей, Анапе – 4 169 рублей, Витязево – 4 117 рублей, Голубицкой – 4 081 рубль.Сильнее всего цены за год выросли в Кабардинке – на 28%. В Геленджике прирост составил 26%, в Витязево – 22%, в Эсто-Садоке и Дагомысе – одинаково 20%, в Лазаревском и Новороссийске – 19%, в Анапе – 17%, в Сириусе и Голубицкой – 15%, в Адлере, Ейске, в Туапсе – 14%, в Джугбе – 13%, в Сочи – 11%.При этом сейчас, по данным сервиса, забронировано около 80% предложений на краснодарских курортах. Но интересные варианты для проживания все еще можно найти. Кузнецов советует обратить внимание на Джемете, Дагомыс, Сукко, Лоо – там сочетание цена-качество максимально приемлемое.
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туризм, внутренний туризм, туризм в сочи, аренда жилья, аренда квартиры
Туризм, внутренний туризм, туризм в Сочи, аренда жилья, аренда квартиры
11:40 30.07.2024
 
Названы самые дешевые курорты Краснодарского края

Суточно.ру: дешевле всего аренда жилья обходится в Новороссийске, Туапсе и Ейске

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Посуточная аренда на курортах Краснодарского края за год подорожала на 14%, при этом дешевле всего она обходится в Новороссийске, Туапсе и Ейске, рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
По их данным, за сутки в этих городах придется заплатить 4035 рублей, 3573 рубля и 3230 рублей соответственно. Это ниже, чем средняя цена по региону, которая сейчас составляет 5353 рубля за сутки.
В среднем туристы бронируют квартиры и апартаменты на пять суток и тратят на аренду 26765 рублей. Абсолютным лидером по числу бронирований в июле с большим отрывом стал Сочи. Также в топ-3 входят Геленджик и Адлер.
"Ажиотажный спрос наблюдается на все курорты Краснодарского края, особенно на Большой Сочи. Бронирований в регионе по сравнению с прошлым годом стало больше на 20-50% в зависимости от направления. Больше всего выросла популярность Джугбы, Голубицкой, Туапсе, Дагомыса и Архипо-Осиповки. Наименьший прирост бронирований наблюдается в Новороссийске", – рассказывает генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.
Максимальные арендные ставки фиксируются в Сириусе – в среднем 7 009 рублей за сутки. В Геленджике - 5 931 рубль, в Сочи – 5 756 рублей, в Дагомысе – 5 740 рублей, в Эсто-Садоке – 5 702 рубля, Адлере – 5 196 рублей, Кабардинке – 5 031 рубль, Лазаревском – 4 589 рублей, Джубге – 4 370 рублей, Анапе – 4 169 рублей, Витязево – 4 117 рублей, Голубицкой – 4 081 рубль.
Сильнее всего цены за год выросли в Кабардинке – на 28%. В Геленджике прирост составил 26%, в Витязево – 22%, в Эсто-Садоке и Дагомысе – одинаково 20%, в Лазаревском и Новороссийске – 19%, в Анапе – 17%, в Сириусе и Голубицкой – 15%, в Адлере, Ейске, в Туапсе – 14%, в Джугбе – 13%, в Сочи – 11%.
При этом сейчас, по данным сервиса, забронировано около 80% предложений на краснодарских курортах. Но интересные варианты для проживания все еще можно найти. Кузнецов советует обратить внимание на Джемете, Дагомыс, Сукко, Лоо – там сочетание цена-качество максимально приемлемое.
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