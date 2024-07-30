https://1prime.ru/20240730/ukraina-850547919.html

Долгий путь: Украина столкнулась с большим препятствием на пути в ЕС и НАТО

Долгий путь: Украина столкнулась с большим препятствием на пути в ЕС и НАТО - 30.07.2024, ПРАЙМ

Долгий путь: Украина столкнулась с большим препятствием на пути в ЕС и НАТО

Украинским мечтам о членстве в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не суждено сбыться в ближайшем будущем из-за охватившей всю страну коррупции, пишет... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:52+0300

2024-07-30T17:52+0300

2024-07-30T17:59+0300

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Украинским мечтам о членстве в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не суждено сбыться в ближайшем будущем из-за охватившей всю страну коррупции, пишет обозреватель FP Анчал Вохра.Он отметил, что стратегия Киева, заключающаяся в том, чтобы победить Россию путем присоединения к политическому сообществу Запада и его институтам безопасности, была подорвана борьбой с коррупцией, масштабы которой не входят ни в какие западные стандарты. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению обозревателя, коррупция коснулась самого сердца Украины. Обвинения во взяточничестве предъявляют верховным судьям, политикам, чиновникам. Кроме того, Минобороны Украины оказалось в центре нескольких коррупционных скандалов. Они касаются закупки по завышенным ценам яиц и зимнего обмундирования, а также ста тысяч минометных снарядов, которые так и не были закуплены. Также имеют место массовые взятки от уклонистов.В беседе с FP высокопоставленный чиновник Минобороны США на условиях анонимности заявил, что политические соображения по вступлению Украины в ЕС и НАТО являются одним из факторов, но при этом коррупция, отсутствие гражданского надзора за ВСУ и непрозрачность госучреждений — серьезные препятствия на пути Киева.По словам чиновника, особую тревогу вызывают оборонные закупки."Были случаи, когда мы видели выгодные контракты с людьми из круга определенных деятелей”, — сообщил он.Издание отметило, ссылаясь на беседы с ключевыми украинскими, американскими и европейскими чиновниками, что Украине предстоит совершить долгий путь, прежде чем она сможет стать полноценным членом западного сообщества.Transparency International в своем рейтинге коррупции за прошлый год поместила Украину на 104-е место из 180 стран. Данная позиция намного ниже, чем у стран-членов ЕС. Согласно рейтингу, наименее коррумпированной являются Дания и Германия (9 место), Эстония (12 место), Франция (20 место).Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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украина, коррупция на украине, ес, нато