https://1prime.ru/20240730/venesuela-850530000.html

Россиянам напомнили о мерах безопасности в Венесуэле

Россиянам напомнили о мерах безопасности в Венесуэле - 30.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о мерах безопасности в Венесуэле

Минэкономразвития напомнило россиянам о мерах безопасности в Венесуэле на фоне беспорядков в стране, уточнив, что посольство России рекомендовало избегать... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:06+0300

2024-07-30T12:06+0300

2024-07-30T12:06+0300

россия

венесуэла

туризм

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Минэкономразвития напомнило россиянам о мерах безопасности в Венесуэле на фоне беспорядков в стране, уточнив, что посольство России рекомендовало избегать российским гражданам выхода на улицу. "В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле Посольство России рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Кроме того, в МЭР добавили, что рекомендуют отслеживать актуальную информацию о текущей ситуации и принимаемых решениях на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, самого министерства, а также в приложении "Помощник за рубежом". Ранее стало известно о том, что в понедельник в Венесуэле вспыхнули протесты после президентских выборов, беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.

https://1prime.ru/20240729/rossiya-850500373.html

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россия, венесуэла, туризм