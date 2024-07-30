https://1prime.ru/20240730/vengriya-850548361.html

Европа не сможет исключить Венгрию из НАТО и ЕС, считает эксперт

Европа не сможет исключить Венгрию из НАТО и ЕС, считает эксперт - 30.07.2024, ПРАЙМ

Европа не сможет исключить Венгрию из НАТО и ЕС, считает эксперт

Озвученное в Польше предложение к Венгрии выйти из НАТО и Евросоюза на фоне заявлений о том, что Будапешт недоволен политикой Брюсселя вокруг конфликта на... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:56+0300

2024-07-30T17:56+0300

2024-07-30T17:57+0300

политика

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Озвученное в Польше предложение к Венгрии выйти из НАТО и Евросоюза на фоне заявлений о том, что Будапешт недоволен политикой Брюсселя вокруг конфликта на Украине вряд ли к чему-либо приведет, вынудить Венгрию выйти из объединений юридически невозможно, считает президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее Орбан, выступая в Летнем университете Бэйле Тушнад в Румынии, осудил "лицемерную политику" Варшавы по отношению к России, поскольку поляки якобы продолжают вести бизнес с российскими компаниями через посредников. Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, реагируя на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, предложил Будапешту покинуть ЕС и НАТО ради "союза" с Россией. "Заявления такие есть, не только от польских представителей. Они уже раздаются в Европе, но вряд ли к чему-нибудь могут привести… Ну а на самом деле европейских политиков очень волнует позиция Венгрии по ряду вопросов мировой политики. Были же даже предложения (канцлера ФРГ) Олафа Шольца изменить процедуру принятия решений по ключевым вопросам безопасности в НАТО и Евросоюзе, не консенсусом, а большинством. Но и это как-то рассосалось", - сказала эксперт РИА Новости. Пархалина добавила, что страны НАТО и ЕС юридически не могут инициировать выход Венгрии из ЕС, это решение должно исходить от самой страны, как в случае с Brexit в Великобритании, это решение страны было предпринято посредством референдума. В ответ на заявление польского МИД глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети, что действующее польское правительство критикует и обвиняет Будапешт за импорт из России нефти, которая жизненно необходима для функционирования страны, но если внимательно посмотреть на список получателей нефти РФ, "то найдем в нем поляков". По его словам, в этом нет ничего неправильного, потому что снабжение энергией основывается в конце концов на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и перекладывать вину на других. Он добавил, что Будапешт долго пытался сохранить польско-венгерское братство, но чаша терпения уже переполнена.

https://1prime.ru/20240729/vengriya-850505283.html

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венгрия, ес, нато, польша