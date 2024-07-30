https://1prime.ru/20240730/vengriya-850553118.html

В Венгрии ответили критику ЕС из-за льготного въезда россиян и белорусов

В Венгрии ответили критику ЕС из-за льготного въезда россиян и белорусов - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Венгрии ответили критику ЕС из-за льготного въезда россиян и белорусов

Критику Евросоюза в адрес венгрии за упрощение въезда для россиян и белорусов является лживой, считает спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Он... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T20:56+0300

2024-07-30T20:56+0300

2024-07-30T20:56+0300

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БУДАПЕШТ, 30 июл - ПРАЙМ. Критику Евросоюза в адрес венгрии за упрощение въезда для россиян и белорусов является лживой, считает спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Он напомнил, что ранее Брюссель запустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности стран континента. Ранее издание Financial Times сообщило, что председатель крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры в отношении Будапешта из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам РФ. Вебер призвал обсудить эти действия Венгрии на следующем саммите европейских лидеров в октябре. "В ответ на ложь Манфреда Вебера: эта акция — не что иное, как очередная лицемерная атака на Венгрию со стороны провоенной либеральной европейской элиты", — отметил Ковач в соцсети Х. По его мнению, именно Вебер и его политические союзники наводнили Европу миллионами нелегальных мигрантов и подвергли страны континента и европейские народы серьезной угрозе национальной и общественной безопасности. "Интересно, что в то время ни господин Вебер, ни леволиберальная элита не проявили беспокойства о европейской безопасности или народах Европы", — подчеркнул Ковач. Он добавил, что упрощенный въезд иностранных граждан на территорию Венгрии разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия нацбезопасности и на ограниченный срок.По его словам, иммиграционный режим Венгрии является самым строгим в Евросоюзе.В официальном вестнике кабмина Венгрии 9 июля был опубликован размещен список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Кроме РФ и Белоруссии в него входят Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из последствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января текущего года. Проект указа о национальной карте был опубликован весной, задолго до визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

https://1prime.ru/20240730/vengriya-850548361.html

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