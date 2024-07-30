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Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года
Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T02:02+0300
2024-07-30T02:02+0300
2024-07-30T02:02+0300
экономика
эксклюзив
банки
ставки по вкладам
прогноз по ключевой ставке цб
повышение ключевой ставки
богдан зварич
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие недели. Все будут смотреть на перспективы дальнейшего роста ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич."Многие кредитные организации начали пересматривать условия по вкладам в сторону увеличения ставок ещё перед июньским заседанием. Тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания", - сказал он.При этом наиболее сильно изменились ставки по годовым вкладам — это связано с пересмотром кредитными организациями ожиданий относительно перехода регулятора к смягчению ДКП, которые сместились на 2025 год. В результате кредитные организации готовы привлекать более долгосрочную ликвидность, хотя ранее делали акцент на трёх- и шестимесячных вкладах.Основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки. Так, в своих прогнозах регулятор ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18 – 19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности её дальнейшего повышения.Если не произойдёт перелома восходящего тренда в инфляции даже после подъёма ставки до 18%, Центробанк может пойти на дальнейшее ужесточение ДКП. Это, в свою очередь, будет стимулировать банки улучшать условия по вкладам, считает Зварич.При этом в текущий момент, после реакции на результаты заседания и небольшого повышения ставок по вкладам, кредитные организации займут выжидательную позицию, наблюдая за макроэкономическими показателями. В случае если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать закладывать в условия по депозитам дальнейшее ужесточение ДКП на одном из ближайших заседаний, повышая ставки, заключил он.
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эксклюзив, банки, ставки по вкладам, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки, богдан зварич
Экономика, Эксклюзив, Банки, ставки по вкладам, прогноз по ключевой ставке ЦБ, повышение ключевой ставки, Богдан Зварич
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года
Аналитик Зварич: в конце года банки могут предложить еще более выгодные вклады
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие недели. Все будут смотреть на перспективы дальнейшего роста ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
"Многие кредитные организации начали пересматривать условия по вкладам в сторону увеличения ставок ещё перед июньским заседанием. Тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания", - сказал он.
При этом наиболее сильно изменились ставки по годовым вкладам — это связано с пересмотром кредитными организациями ожиданий относительно перехода регулятора к смягчению ДКП, которые сместились на 2025 год. В результате кредитные организации готовы привлекать более долгосрочную ликвидность, хотя ранее делали акцент на трёх- и шестимесячных вкладах.
Основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки. Так, в своих прогнозах регулятор ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18 – 19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности её дальнейшего повышения.
Если не произойдёт перелома восходящего тренда в инфляции даже после подъёма ставки до 18%, Центробанк может пойти на дальнейшее ужесточение ДКП. Это, в свою очередь, будет стимулировать банки улучшать условия по вкладам, считает Зварич.
Крупные банки сохранили ставки по кредитным продуктам
При этом в текущий момент, после реакции на результаты заседания и небольшого повышения ставок по вкладам, кредитные организации займут выжидательную позицию, наблюдая за макроэкономическими показателями. В случае если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать закладывать в условия по депозитам дальнейшее ужесточение ДКП на одном из ближайших заседаний, повышая ставки, заключил он.