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Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/vklady-850511912.html
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года
Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T02:02+0300
2024-07-30T02:02+0300
экономика
эксклюзив
банки
ставки по вкладам
прогноз по ключевой ставке цб
повышение ключевой ставки
богдан зварич
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие недели. Все будут смотреть на перспективы дальнейшего роста ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич."Многие кредитные организации начали пересматривать условия по вкладам в сторону увеличения ставок ещё перед июньским заседанием. Тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания", - сказал он.При этом наиболее сильно изменились ставки по годовым вкладам — это связано с пересмотром кредитными организациями ожиданий относительно перехода регулятора к смягчению ДКП, которые сместились на 2025 год. В результате кредитные организации готовы привлекать более долгосрочную ликвидность, хотя ранее делали акцент на трёх- и шестимесячных вкладах.Основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки. Так, в своих прогнозах регулятор ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18 – 19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности её дальнейшего повышения.Если не произойдёт перелома восходящего тренда в инфляции даже после подъёма ставки до 18%, Центробанк может пойти на дальнейшее ужесточение ДКП. Это, в свою очередь, будет стимулировать банки улучшать условия по вкладам, считает Зварич.При этом в текущий момент, после реакции на результаты заседания и небольшого повышения ставок по вкладам, кредитные организации займут выжидательную позицию, наблюдая за макроэкономическими показателями. В случае если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать закладывать в условия по депозитам дальнейшее ужесточение ДКП на одном из ближайших заседаний, повышая ставки, заключил он.
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эксклюзив, банки, ставки по вкладам, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки, богдан зварич
Экономика, Эксклюзив, Банки, ставки по вкладам, прогноз по ключевой ставке ЦБ, повышение ключевой ставки, Богдан Зварич
02:02 30.07.2024
 
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года

Аналитик Зварич: в конце года банки могут предложить еще более выгодные вклады

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие недели. Все будут смотреть на перспективы дальнейшего роста ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
"Многие кредитные организации начали пересматривать условия по вкладам в сторону увеличения ставок ещё перед июньским заседанием. Тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания", - сказал он.
При этом наиболее сильно изменились ставки по годовым вкладам — это связано с пересмотром кредитными организациями ожиданий относительно перехода регулятора к смягчению ДКП, которые сместились на 2025 год. В результате кредитные организации готовы привлекать более долгосрочную ликвидность, хотя ранее делали акцент на трёх- и шестимесячных вкладах.
Основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки. Так, в своих прогнозах регулятор ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18 – 19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности её дальнейшего повышения.
Если не произойдёт перелома восходящего тренда в инфляции даже после подъёма ставки до 18%, Центробанк может пойти на дальнейшее ужесточение ДКП. Это, в свою очередь, будет стимулировать банки улучшать условия по вкладам, считает Зварич.
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При этом в текущий момент, после реакции на результаты заседания и небольшого повышения ставок по вкладам, кредитные организации займут выжидательную позицию, наблюдая за макроэкономическими показателями. В случае если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать закладывать в условия по депозитам дальнейшее ужесточение ДКП на одном из ближайших заседаний, повышая ставки, заключил он.
 
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