https://1prime.ru/20240730/vklady-850511912.html

Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года

Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ

Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года

Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T02:02+0300

2024-07-30T02:02+0300

2024-07-30T02:02+0300

экономика

эксклюзив

банки

ставки по вкладам

прогноз по ключевой ставке цб

повышение ключевой ставки

богдан зварич

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Решение регулятора повысить ставку до 18% уже в большей степени было учтено банками в рамках их процентной политики и сильно не отразится на ставках в ближайшие недели. Все будут смотреть на перспективы дальнейшего роста ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич."Многие кредитные организации начали пересматривать условия по вкладам в сторону увеличения ставок ещё перед июньским заседанием. Тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания", - сказал он.При этом наиболее сильно изменились ставки по годовым вкладам — это связано с пересмотром кредитными организациями ожиданий относительно перехода регулятора к смягчению ДКП, которые сместились на 2025 год. В результате кредитные организации готовы привлекать более долгосрочную ликвидность, хотя ранее делали акцент на трёх- и шестимесячных вкладах.Основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки. Так, в своих прогнозах регулятор ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18 – 19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности её дальнейшего повышения.Если не произойдёт перелома восходящего тренда в инфляции даже после подъёма ставки до 18%, Центробанк может пойти на дальнейшее ужесточение ДКП. Это, в свою очередь, будет стимулировать банки улучшать условия по вкладам, считает Зварич.При этом в текущий момент, после реакции на результаты заседания и небольшого повышения ставок по вкладам, кредитные организации займут выжидательную позицию, наблюдая за макроэкономическими показателями. В случае если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать закладывать в условия по депозитам дальнейшее ужесточение ДКП на одном из ближайших заседаний, повышая ставки, заключил он.

https://1prime.ru/20240729/kredit-850511613.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, банки, ставки по вкладам, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки, богдан зварич