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Глава МО Украины заявил о подписании двух соглашений с предприятиями ВПК

Глава МО Украины заявил о подписании двух соглашений с предприятиями ВПК - 30.07.2024, ПРАЙМ

Глава МО Украины заявил о подписании двух соглашений с предприятиями ВПК

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник о подписании двух соглашений с украинскими предприятиями ВПК почти на пять миллиардов гривен (121,6... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:14+0300

2024-07-30T14:14+0300

2024-07-30T14:14+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник о подписании двух соглашений с украинскими предприятиями ВПК почти на пять миллиардов гривен (121,6 миллиона долларов). "Имели важную рабочую поездку в регионы, где обсуждали вопрос укрепления обороноспособности нашей страны… Подписано два критически важных соглашения для ВСУ с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса почти на пять миллиардов гривен", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. Никаких подробностей этих договоров ведомство не приводит. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.

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украина, впк