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Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали"

Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали" - 30.07.2024, ПРАЙМ

Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал причины постоянные обвинений Москвы в попытках вмешаться в американские... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:33+0300

2024-07-30T13:33+0300

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политика

дмитрий песков

россия

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выборы в сша

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал причины постоянные обвинений Москвы в попытках вмешаться в американские выборы. "Разведсообщество США поддается модным трендам, им тоже нужно искать врагов и лучше врага, чем Россия американцы не могут придумать", - отметил Песков.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп.

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дмитрий песков, россия, сша, выборы в сша