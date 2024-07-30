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Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали" - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали"
Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали" - 30.07.2024, ПРАЙМ
Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали"
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал причины постоянные обвинений Москвы в попытках вмешаться в американские... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:33+0300
2024-07-30T13:34+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал причины постоянные обвинений Москвы в попытках вмешаться в американские выборы. "Разведсообщество США поддается модным трендам, им тоже нужно искать врагов и лучше врага, чем Россия американцы не могут придумать", - отметил Песков.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20240730/vybory-850533855.html
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дмитрий песков, россия, сша, выборы в сша
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, выборы в США
13:33 30.07.2024 (обновлено: 13:34 30.07.2024)
 
Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали"

Песков о разведсообществе США: "Лучше врага, чем Россия, не придумали"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал причины постоянные обвинений Москвы в попытках вмешаться в американские выборы.
"Разведсообщество США поддается модным трендам, им тоже нужно искать врагов и лучше врага, чем Россия американцы не могут придумать", - отметил Песков.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп.
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ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСШАвыборы в США
 
 
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