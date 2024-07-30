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Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте
Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте - 30.07.2024, ПРАЙМ
Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте
Вооруженные силы России продвигаются вперед, Украине не удастся их сдержать. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka Online экс-замначальника... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:47+0300
2024-07-30T16:47+0300
2024-07-30T16:47+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продвигаются вперед, Украине не удастся их сдержать. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka Online экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.Министерство обороны России в ежедневной сводке 30 июля сообщало о взятии населенного пункта Ленинское в донецкой Народной Республике, и поражении формирований пяти бригад ВСУ."Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", - сказал Романенко.Он добавил, что успехи России в скором времени достигнут стратегических масштабов.
https://1prime.ru/20240730/istrebiteli-850539619.html
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте
Генерал Романенко: ВСУ не удается сдержать продвижение российских военных
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продвигаются вперед, Украине не удастся их сдержать. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka Online экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Министерство обороны России в ежедневной сводке 30 июля сообщало о взятии населенного пункта Ленинское в донецкой Народной Республике, и поражении формирований пяти бригад ВСУ.
"Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", - сказал Романенко.
Он добавил, что успехи России в скором времени достигнут стратегических масштабов.
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