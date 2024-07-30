https://1prime.ru/20240730/vsu-850544114.html

Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте

Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте - 30.07.2024, ПРАЙМ

Не получается: украинский генерал сделал шокирующее признание о фронте

Вооруженные силы России продвигаются вперед, Украине не удастся их сдержать. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka Online экс-замначальника... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:47+0300

2024-07-30T16:47+0300

2024-07-30T16:47+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продвигаются вперед, Украине не удастся их сдержать. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka Online экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.Министерство обороны России в ежедневной сводке 30 июля сообщало о взятии населенного пункта Ленинское в донецкой Народной Республике, и поражении формирований пяти бригад ВСУ."Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", - сказал Романенко.Он добавил, что успехи России в скором времени достигнут стратегических масштабов.

https://1prime.ru/20240730/istrebiteli-850539619.html

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