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Группа ВТБ в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО

Группа ВТБ в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО - 30.07.2024, ПРАЙМ

Группа ВТБ в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО

Группа ВТБ получила чистую прибыль по МСФО за первое полугодие на уровне 277,1 миллиарда рублей - на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, за второй... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:09+0300

2024-07-30T10:09+0300

2024-07-30T10:09+0300

втб

мсфо

чистая прибыль

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ получила чистую прибыль по МСФО за первое полугодие на уровне 277,1 миллиарда рублей - на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, за второй квартал прибыль составила 154,7 миллиарда рублей - на 8,5% больше год к году, следует из слов первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова и отчетности ВТБ по МСФО за шесть месяцев 2024 года."Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей", - сказал Пьянов журналистам.По данным отчетности, во втором квартале 2024 года чистая прибыль группы увеличилась на 8,5% год к году. Чистая прибыль группы ВТБ за первое полугодие 2024 года оказалась на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.По итогам первого полугодия, согласно отчетности, активы группы увеличились на 6,6% с начала года и достигли 31,3 триллиона рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23 триллиона рублей, увеличившись за первые шесть месяцев на 9,7%. Во втором квартале рост совокупного кредитного портфеля группы "немного замедлился" и составил 4,1% по сравнению с 5,4% в первом квартале.Кредиты физическим лицам, по данным отчетности, увеличились с начала года на 9,5%, до 7,6 триллиона рублей, при этом наибольший рост пришелся на второй квартал - 6,7%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам первого полугодия на 9,9%, до 15,4 триллиона рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 30 июня 2024 года осталась на уровне начала года и составила 33%.Совокупные средства клиентов группы по состоянию на 30 июня 2024 года выросли на 6,2% к началу года, до 23,7 триллиона рублей. При этом рост средств клиентов-юрлиц с начала года составил 3,5%, портфель их средств - 13,2 триллиона рублей. Объем средств клиентов-физлиц увеличился по итогам полугодия на 9,8%, достигнув по состоянию на 30 июня 10,5 триллиона рублей. Чистые операционные доходы до резервов составили 251,5 миллиарда рублей во втором квартале и 521,4 миллиарда рублей за первое полугодие, сократившись год к году на 20,6% и на 16,4% соответственно.ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год с 435 миллиардов рублей до 550 миллиардов рублей, сообщил также Пьянов. Топ-менеджер отметил, что 108 миллиардов рублей в составе чистой прибыли – это эффект от работы с заблокированными активами. Ранее, в феврале, топ-менеджер сообщал, что ВТБ рассчитывает в 2024 году получить чистую прибыль по МСФО на уровне 435 миллиардов рублей. За прошлый год финансовый результат банка достиг рекордных 432 миллиардов рублей. При этом в июне Пьянов уточнял, что ВТБ может достичь в 2024 году чистой прибыли по МСФО в 500 миллиардов рублей.

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втб, мсфо, чистая прибыль