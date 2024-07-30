https://1prime.ru/20240730/vybory-850533855.html

Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США

Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США - 30.07.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США

Обе ключевые политические партии США эксплуатируют тему России и образ Владимира Путина в ходе президентской кампании. Такое мнение высказал официальный... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:19+0300

2024-07-30T13:19+0300

2024-07-30T13:19+0300

политика

россия

сша

кремль

дмитрий песков

владимир путин

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обе ключевые политические партии США эксплуатируют тему России и образ Владимира Путина в ходе президентской кампании. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это наносит малопоправимый вред двусторонним отношениям. Так бывает каждый политический цикл", - подчеркнул Песков. И чем ближе дата выборов, тем больше будет заявлений о "планах" Москвы повлиять на них, уверен он. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20240726/tramp-850454232.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кремль, дмитрий песков, владимир путин, выборы в сша