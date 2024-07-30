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Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США
Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США - 30.07.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США
Обе ключевые политические партии США эксплуатируют тему России и образ Владимира Путина в ходе президентской кампании. Такое мнение высказал официальный... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:19+0300
2024-07-30T13:19+0300
политика
россия
сша
кремль
дмитрий песков
владимир путин
выборы в сша
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обе ключевые политические партии США эксплуатируют тему России и образ Владимира Путина в ходе президентской кампании. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это наносит малопоправимый вред двусторонним отношениям. Так бывает каждый политический цикл", - подчеркнул Песков. И чем ближе дата выборов, тем больше будет заявлений о "планах" Москвы повлиять на них, уверен он. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп.
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россия, сша, кремль, дмитрий песков, владимир путин, выборы в сша
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, выборы в США
13:19 30.07.2024
 
Песков рассказал о "вредной" эксплуатации образа Путина на выборах в США

Песков: демократы и республиканцы эксплуатируют Путина в предвыборной борьбе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обе ключевые политические партии США эксплуатируют тему России и образ Владимира Путина в ходе президентской кампании. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это наносит малопоправимый вред двусторонним отношениям. Так бывает каждый политический цикл", - подчеркнул Песков. И чем ближе дата выборов, тем больше будет заявлений о "планах" Москвы повлиять на них, уверен он.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков
26 июля, 13:24
 
ПолитикаРОССИЯСШАКремльДмитрий ПесковВладимир Путинвыборы в США
 
 
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