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"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды

"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды

"Яндекс" видит возможность платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст соответствующие рекомендации, говорится в отчете компании. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:05+0300

2024-07-30T09:05+0300

2024-07-30T09:05+0300

яндекс

бизнес

дивиденды

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" видит возможность платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст соответствующие рекомендации, говорится в отчете компании. "Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров", - сказано в отчете."Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров "Яндекса" по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. С учетом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года", - добавляется там.

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яндекс, бизнес, дивиденды