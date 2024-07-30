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"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды
"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды
"Яндекс" видит возможность платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст соответствующие рекомендации, говорится в отчете компании. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:05+0300
2024-07-30T09:05+0300
2024-07-30T09:05+0300
яндекс
бизнес
дивиденды
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" видит возможность платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст соответствующие рекомендации, говорится в отчете компании. "Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров", - сказано в отчете."Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров "Яндекса" по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. С учетом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года", - добавляется там.
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яндекс, бизнес, дивиденды
Яндекс, Бизнес, дивиденды
"Яндекс" рассказал о возможностях платить дивиденды
"Яндекс" видит возможность платить дивиденды на полугодовой основе
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" видит возможность платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст соответствующие рекомендации, говорится в отчете компании.
"Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров", - сказано в отчете.
"Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров "Яндекса" по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. С учетом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года", - добавляется там.