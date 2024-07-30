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Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО выросла на 45%

Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО выросла на 45% - 30.07.2024, ПРАЙМ

Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО выросла на 45%

Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 45%, до 22,7 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:06+0300

2024-07-30T09:06+0300

2024-07-30T09:06+0300

яндекс

чистая прибыль

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 45%, до 22,7 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отчета компании. "Отчет МКПАО "Яндекс" по стандартам МСФО за Q2 2024 г … Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, составив 22,7 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Отмечается, что общая выручка компании выросла на 37%, составив 249,3 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 56%, до 47,6 миллиарда рублей. В свою очередь рост числа сотрудников составил 16%, или 3,7 тысячи человек, достигнув показателя в 26,7 тысячи человек.

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яндекс, чистая прибыль