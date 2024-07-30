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Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 53%
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 53% - 30.07.2024, ПРАЙМ
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 53%
Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" во втором квартале 2024 года увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:07+0300
2024-07-30T09:07+0300
2024-07-30T09:07+0300
яндекс
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бизнес
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" во втором квартале 2024 года увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 219,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Сегмент электронной коммерции включает торговую платформу "Яндекс Маркет", сервис "Яндекс Лавка", а также сервисы "Яндекс Еда" и "Деливери". В свою очередь товарооборот сегмента O2O за этот период вырос на 65% и достиг 67,5 миллиарда рублей. В целом этот сегмент включает "Яндекс Доставку", сервис "Яндекс Заправки" для оплаты топлива на АЗС, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
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яндекс, e-commerce, бизнес
Яндекс, e-commerce, Бизнес
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 53%
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" во II квартале вырос до 219,5 млрд рублей
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" во втором квартале 2024 года увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 219,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Сегмент электронной коммерции включает торговую платформу "Яндекс Маркет", сервис "Яндекс Лавка", а также сервисы "Яндекс Еда" и "Деливери".
В свою очередь товарооборот сегмента O2O за этот период вырос на 65% и достиг 67,5 миллиарда рублей. В целом этот сегмент включает "Яндекс Доставку", сервис "Яндекс Заправки" для оплаты топлива на АЗС, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.