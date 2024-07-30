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"Яндекс" спрогнозировал рост выручки по итогам 2024 года
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки по итогам 2024 года - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки по итогам 2024 года
"Яндекс" прогнозирует рост выручки по итогам 2024 года на 38-40%, ожидает ускорения роста во втором полугодии, говорится в сообщении компании. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:10+0300
2024-07-30T09:10+0300
2024-07-30T09:10+0300
яндекс
выручка
прогноз
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" прогнозирует рост выручки по итогам 2024 года на 38-40%, ожидает ускорения роста во втором полугодии, говорится в сообщении компании. "В настоящее время мы ожидаем, что общая выручка группы в 2024 году вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд рублей", - говорится в релизе. При этом по итогам первого полугодия 2024 года выручка компании выросла на 38% - до 447,6 миллиарда рублей, отмечают в компании. "Прогноз роста на 38-40% означает, что Яндекс ожидает ускорение темпов роста выручки во второй половине года", - добавили в компании. Отмечается, что этот прогноз отражает "текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от ситуации на рынке и макроэкономической ситуации".
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яндекс, выручка, прогноз
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки по итогам 2024 года
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки по итогам 2024 года на 38-40 процентов
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" прогнозирует рост выручки по итогам 2024 года на 38-40%, ожидает ускорения роста во втором полугодии, говорится в сообщении компании.
"В настоящее время мы ожидаем, что общая выручка группы в 2024 году вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд рублей", - говорится в релизе.
При этом по итогам первого полугодия 2024 года выручка компании выросла на 38% - до 447,6 миллиарда рублей, отмечают в компании. "Прогноз роста на 38-40% означает, что Яндекс ожидает ускорение темпов роста выручки во второй половине года", - добавили в компании.
Отмечается, что этот прогноз отражает "текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от ситуации на рынке и макроэкономической ситуации".