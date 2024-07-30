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Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении
Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении - 30.07.2024, ПРАЙМ
Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении
Доля акций в свободном обращении (free float) у "Яндекса" составляет около 30%, заявил представитель компании во время конференц-колла для инвесторов,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T15:30+0300
2024-07-30T15:30+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Доля акций в свободном обращении (free float) у "Яндекса" составляет около 30%, заявил представитель компании во время конференц-колла для инвесторов, посвященного финансовым результатам за второй квартал 2024 года. "Мы раскрыли, что наш крупнейший акционер ЗПИФ "Консорциум.Первый" владеет порядка 66,5% наших акций. У нас есть, собственно, казначейские акции - порядка 14 миллионов. Ну и, собственно, остальное - да, это около 30% - похоже, что free float", - сказал представитель. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой является МКПАО "Яндекс".
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яндекс, акции, биржевые торги
Экономика, Яндекс, Акции, биржевые торги
Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении
"Яндекс": доля акций компании в свободном обращении составляет примерно 30%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Доля акций в свободном обращении (free float) у "Яндекса" составляет около 30%, заявил представитель компании во время конференц-колла для инвесторов, посвященного финансовым результатам за второй квартал 2024 года.
"Мы раскрыли, что наш крупнейший акционер ЗПИФ "Консорциум.Первый" владеет порядка 66,5% наших акций. У нас есть, собственно, казначейские акции - порядка 14 миллионов. Ну и, собственно, остальное - да, это около 30% - похоже, что free float", - сказал представитель.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой является МКПАО "Яндекс".
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки по итогам 2024 года