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Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении

Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении - 30.07.2024, ПРАЙМ

Названа доля акций "Яндекса" в свободном обращении

Доля акций в свободном обращении (free float) у "Яндекса" составляет около 30%, заявил представитель компании во время конференц-колла для инвесторов,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:30+0300

2024-07-30T15:30+0300

2024-07-30T15:30+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Доля акций в свободном обращении (free float) у "Яндекса" составляет около 30%, заявил представитель компании во время конференц-колла для инвесторов, посвященного финансовым результатам за второй квартал 2024 года. "Мы раскрыли, что наш крупнейший акционер ЗПИФ "Консорциум.Первый" владеет порядка 66,5% наших акций. У нас есть, собственно, казначейские акции - порядка 14 миллионов. Ну и, собственно, остальное - да, это около 30% - похоже, что free float", - сказал представитель. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой является МКПАО "Яндекс".

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яндекс, акции, биржевые торги