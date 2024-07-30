https://1prime.ru/20240730/zakon-850544229.html
Эксперт оценил последствия принятия закона о развитии творческих индустрий
Эксперт оценил последствия принятия закона о развитии творческих индустрий - 30.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия принятия закона о развитии творческих индустрий
Принятый сразу во втором и третьем чтении закон о развитии творческих индустрий в России позволит достичь качественного роста креативной экономики в стране,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:48+0300
2024-07-30T16:48+0300
2024-07-30T16:48+0300
экономика
россия
экономика рф
креативная индустрия
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Принятый сразу во втором и третьем чтении закон о развитии творческих индустрий в России позволит достичь качественного роста креативной экономики в стране, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. Госдума ранее во вторник приняла во втором и третьем чтении закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России. Документ определяет основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере. "В стране так долго ждали принятия закона о развитии креативных индустрий в России. И вот он сегодня принят в Государственной думе сразу во втором и третьем чтении. Мы все проделали огромный путь: от дискуссий о необходимости отдельного закона для креативных индустрий на полях форумов "Российской креативной недели" до его принятия", - сказала она. По ее словам, "в работу над документом были вовлечены представители креативного рынка, эксперты, юристы, профильные депутаты". "Закон дает понятийную рамку для креативных индустрий России, он поможет регионам сформировать свои приоритетные направления, сфокусироваться на их развитии. А значит, достичь качественного роста креативной экономики в целом", - подчеркнула собеседница агентства. "Следующий шаг - выработка конкретных мер поддержки креативных индустрий", - заключила Абрамова.
https://1prime.ru/20240729/droblenie-850498066.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика рф, креативная индустрия, закон
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, креативная индустрия, закон
Эксперт оценил последствия принятия закона о развитии творческих индустрий
Абрамова: закон о творческих индустриях даст импульс креативной экономике в РФ
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Принятый сразу во втором и третьем чтении закон о развитии творческих индустрий в России позволит достичь качественного роста креативной экономики в стране, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова.
Госдума ранее во вторник приняла во втором и третьем чтении закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России. Документ определяет основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере.
"В стране так долго ждали принятия закона о развитии креативных индустрий в России. И вот он сегодня принят в Государственной думе сразу во втором и третьем чтении. Мы все проделали огромный путь: от дискуссий о необходимости отдельного закона для креативных индустрий на полях форумов "Российской креативной недели" до его принятия", - сказала она.
По ее словам, "в работу над документом были вовлечены представители креативного рынка, эксперты, юристы, профильные депутаты".
"Закон дает понятийную рамку для креативных индустрий России, он поможет регионам сформировать свои приоритетные направления, сфокусироваться на их развитии. А значит, достичь качественного роста креативной экономики в целом", - подчеркнула собеседница агентства.
"Следующий шаг - выработка конкретных мер поддержки креативных индустрий", - заключила Абрамова.
В России заработала амнистия за дробление бизнеса