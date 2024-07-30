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В АСИ отметили пользу от принятия закона о развитии творческих индустрий

В АСИ отметили пользу от принятия закона о развитии творческих индустрий - 30.07.2024, ПРАЙМ

В АСИ отметили пользу от принятия закона о развитии творческих индустрий

Новый федеральный закон о развитии творческих индустрий позволит региональным властям оказывать меры поддержки креативному бизнесу, заявила генеральный директор | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T19:44+0300

2024-07-30T19:44+0300

2024-07-30T19:44+0300

экономика

бизнес

россия

аси

креативная индустрия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый федеральный закон о развитии творческих индустрий позволит региональным властям оказывать меры поддержки креативному бизнесу, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Госдума приняла федеральный закон "О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации". По словам Чупшевой, работа над законом ведется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам его визита на креативную выставку, организованную 30 мая 2023 года по инициативе АСИ. "Благодаря слаженной работе с депутатами, правительством и креативным сообществом удалось подготовить закон, который позволяет говорить о развитии креативных индустрий в комплексе, при этом давая возможность региональным властям оказывать меры поддержки тем направлениям, которые нуждаются в ней прежде всего", - написала Чупшева в своем Telegram-канале. По ее словам, ранее не было механизмов системной поддержки креативный индустрий, поскольку не было соответствующих понятий в федеральном законодательстве. Глава АСИ также отметила, что основным инструментом для применения федерального закона в регионах станет разработанный АСИ Региональный стандарт по креативным (творческим) индустриям, который уже внедряют 45 регионов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аси, креативная индустрия