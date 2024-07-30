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"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
Владимир Зеленский сделал заявиление о восстановлении энергоснабжения на Украине, пользователи соцсети Х его раскритиковали. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:19+0300
2024-07-30T11:19+0300
энергетика
украина
владимир зеленский
соцсеть x
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сделал заявиление о восстановлении энергоснабжения на Украине, пользователи соцсети Х его раскритиковали.В последнее время поступают сообщения о дефиците электроэнергии на Украине. Как отмечал директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко, зимой жители Украины столкнутся с отключениями света на 12 часов в сутки."То, что тебе нужно обеспечить к концу этого года, так это твою безоговорочную капитуляцию. Украина не выживет еще один год с тобой у власти", - отметил пользователь с ником Gabe.Другие комментаторы также считают, что поражение для Зеленского неизбежно, и никакого ПВО или энергетики для него не будет."Перестань лгать, ты никому не нравишься. Ты убил своих же людей, ненормальный. Займись снова актерским мастерство, это единственная вещь, которая у тебя хорошо получается", - заключил Mason.
https://1prime.ru/20240729/katastrofa-850521060.html
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украина, владимир зеленский, соцсеть x
Энергетика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, соцсеть X
11:19 30.07.2024
 
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети

Пользователи соцсети Х разозлились на слова зеленского об энергетике Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сделал заявиление о восстановлении энергоснабжения на Украине, пользователи соцсети Х его раскритиковали.
В последнее время поступают сообщения о дефиците электроэнергии на Украине. Как отмечал директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко, зимой жители Украины столкнутся с отключениями света на 12 часов в сутки.
"То, что тебе нужно обеспечить к концу этого года, так это твою безоговорочную капитуляцию. Украина не выживет еще один год с тобой у власти", - отметил пользователь с ником Gabe.
Другие комментаторы также считают, что поражение для Зеленского неизбежно, и никакого ПВО или энергетики для него не будет.
"Перестань лгать, ты никому не нравишься. Ты убил своих же людей, ненормальный. Займись снова актерским мастерство, это единственная вещь, которая у тебя хорошо получается", - заключил Mason.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
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ЭнергетикаУКРАИНАВладимир Зеленскийсоцсеть X
 
 
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