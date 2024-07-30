https://1prime.ru/20240730/zelenskiy-850552167.html

Зеленский назвал сроки поставок западных систем ПВО

Зеленский назвал сроки поставок западных систем ПВО - 30.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский назвал сроки поставок западных систем ПВО

Владимир Зеленский сообщил, что ждет поступления западных систем противовоздушной обороны на Украину в августе-октябре. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T20:20+0300

2024-07-30T20:20+0300

2024-07-30T20:20+0300

вооружения

украина

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что ждет поступления западных систем противовоздушной обороны на Украину в августе-октябре. "Мы увеличиваем количество Patriot и других систем… Будем продолжать эту работу. И в августе, и в сентябре, и в октябре будут соответствующие системы в нашей стране", — заявил он в ходе заседания конгресса местных и региональных властей. Ранее Зеленский сообщил, что Киеву требуется парк из 25 систем ПВО Patriot для полного закрытия неба Украины. При этом он не раскрыл, сколько комплексов для этого не хватает. Ранее представитель Пентагона рассказал агентству РИА Новости, что Вашингтон в рамках ближайшего пакета военной помощи поставит Киеву одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью около 100 миллионов долларов. Кроме того, в июле на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест ведет переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Киеву, рассчитывая на компенсационные меры. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240730/ukraina-850547919.html

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украина, владимир зеленский, пво, сво