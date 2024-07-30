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Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов
Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов - 30.07.2024, ПРАЙМ
Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов
Центральные банки во втором квартале текущего года на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40% к первому кварталу, до минимума за... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:07+0300
2024-07-30T16:07+0300
2024-07-30T16:07+0300
экономика
центробанки
золото
мировой спрос на золото
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Центральные банки во втором квартале текущего года на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40% к первому кварталу, до минимума за последний год, следует из данных Всемирного совета по золоту, которые изучило РИА Новости. Во втором квартале по сравнению с первым спрос центробанков составил лишь 183,4 тонны против 300 тонн. Это стало минимумом со второго квартала прошлого года, когда спрос был чуть ниже - 173,6 тонны. Рост спроса со стороны центробанков на 6% в годовом выражении, по мнению организации, объясняется "необходимостью защиты и диверсификации портфеля". За первое полугодие покупки центральных банков составили 483,3 тонны золота против 459,8 тонны годом ранее. Средняя цена на золото достигла во втором квартале своего максимального уровня в 2338,2 доллара за тройскую унцию против 2069,8 доллара в первом квартале. Годом ранее стоимость золота составляла лишь 1975,9 доллара за унцию.
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центробанки, золото, мировой спрос на золото
Экономика, центробанки, золото, мировой спрос на золото
Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов
Покупки центральными банками золота во втором квартале рухнули почти на 40%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Центральные банки во втором квартале текущего года на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40% к первому кварталу, до минимума за последний год, следует из данных Всемирного совета по золоту, которые изучило РИА Новости.
Во втором квартале по сравнению с первым спрос центробанков составил лишь 183,4 тонны против 300 тонн. Это стало минимумом со второго квартала прошлого года, когда спрос был чуть ниже - 173,6 тонны.
Рост спроса со стороны центробанков на 6% в годовом выражении, по мнению организации, объясняется "необходимостью защиты и диверсификации портфеля".
За первое полугодие покупки центральных банков составили 483,3 тонны золота против 459,8 тонны годом ранее.
Средняя цена на золото достигла во втором квартале своего максимального уровня в 2338,2 доллара за тройскую унцию против 2069,8 доллара в первом квартале. Годом ранее стоимость золота составляла лишь 1975,9 доллара за унцию.
Россия нарастила производство золота на 4,8 процента