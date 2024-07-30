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Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов

Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов - 30.07.2024, ПРАЙМ

Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов

Центральные банки во втором квартале текущего года на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40% к первому кварталу, до минимума за... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:07+0300

2024-07-30T16:07+0300

2024-07-30T16:07+0300

экономика

центробанки

золото

мировой спрос на золото

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Центральные банки во втором квартале текущего года на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40% к первому кварталу, до минимума за последний год, следует из данных Всемирного совета по золоту, которые изучило РИА Новости. Во втором квартале по сравнению с первым спрос центробанков составил лишь 183,4 тонны против 300 тонн. Это стало минимумом со второго квартала прошлого года, когда спрос был чуть ниже - 173,6 тонны. Рост спроса со стороны центробанков на 6% в годовом выражении, по мнению организации, объясняется "необходимостью защиты и диверсификации портфеля". За первое полугодие покупки центральных банков составили 483,3 тонны золота против 459,8 тонны годом ранее. Средняя цена на золото достигла во втором квартале своего максимального уровня в 2338,2 доллара за тройскую унцию против 2069,8 доллара в первом квартале. Годом ранее стоимость золота составляла лишь 1975,9 доллара за унцию.

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центробанки, золото, мировой спрос на золото