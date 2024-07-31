Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240731/aeroflot-850571850.html
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию
"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии, сообщается... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:35+0300
2024-07-31T16:36+0300
аэрофлот
индонезия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83194/35/831943542_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_182815228975f3230610f0e13a31dae9.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали, ранее заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас российская авиакомпания не летает напрямую в Индонезию, добраться можно только с пересадками. "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии", - говорится в публикации. Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года, заключили в "Аэрофлоте".
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83194/35/831943542_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8202ce9770b770766ea169fd9f6f18b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэрофлот, индонезия, россия
Аэрофлот, ИНДОНЕЗИЯ, РОССИЯ
16:35 31.07.2024 (обновлено: 16:36 31.07.2024)
 
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию

"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов в Денпасар в Индонезии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвиаспоттинг ко Дню Воздушного флота в аэропорту Владивостока
Авиаспоттинг ко Дню Воздушного флота в аэропорту Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали, ранее заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас российская авиакомпания не летает напрямую в Индонезию, добраться можно только с пересадками.
"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии", - говорится в публикации.
Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года, заключили в "Аэрофлоте".
 
АэрофлотИНДОНЕЗИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала