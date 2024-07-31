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"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию
"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии, сообщается... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:35+0300
2024-07-31T16:35+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали, ранее заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас российская авиакомпания не летает напрямую в Индонезию, добраться можно только с пересадками. "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии", - говорится в публикации. Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года, заключили в "Аэрофлоте".
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аэрофлот, индонезия, россия
Аэрофлот, ИНДОНЕЗИЯ, РОССИЯ
"Аэрофлот" запросил слоты для выполнения прямых рейсов в Индонезию
"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов в Денпасар в Индонезии
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали, ранее заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас российская авиакомпания не летает напрямую в Индонезию, добраться можно только с пересадками.
"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии", - говорится в публикации.
Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года, заключили в "Аэрофлоте".