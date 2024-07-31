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На Украине национализировали активы бывшего главы "Мотор Сич"

На Украине национализировали активы бывшего главы "Мотор Сич" - 31.07.2024, ПРАЙМ

На Украине национализировали активы бывшего главы "Мотор Сич"

Конфискованные активы арестованного бывшего главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление фонда госимущества Украины (ФГИУ). Об этом... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T18:42+0300

2024-07-31T18:42+0300

2024-07-31T18:42+0300

украина

национализация

мотор сич

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Конфискованные активы арестованного бывшего главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление фонда госимущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщила в среду пресс-служба фонда. Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля постановил произвести конфискацию имущества экс-руководителя "Мотор Сич" Богуслаева. Отмечается, что в управление ФГИУ было передано имущество Вячеслава Богуслаева и экс-директора московского представительства "Мотор Сич" Петра Кононенко, а в числе взысканных с Богуслаева в доход государства доли или 100% компаний: "Золотая астра", страховая компания "Мотор-Гарант", "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", "Мотор-Банк" и "Азов Трейд-ХХІ". "Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области", — сказано в сообщении, опубликованном на странице фонда в социальной сети Facebook*. Также отмечается, что в доход государства взыскали доли компаний "Жекон", "Перспектива-высокие технологии" и "Промзапал", принадлежавших Кононенко. Кроме того, фонд сообщил, что более 600 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов) денежных средств Богуслаева взысканы в доход государства. В фонде напомнили, что Высший антикоррупционный суд Украины применил санкции против Богуслаева и Кононенко, ранее им были предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, национализация, мотор сич