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Уже все: умеренное ослабление на исходе июля - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Уже все: умеренное ослабление на исходе июля
Уже все: умеренное ослабление на исходе июля - 31.07.2024, ПРАЙМ
Уже все: умеренное ослабление на исходе июля
Во вторник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 86,82 руб., евро/рубль - на 0,64%, до... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:15+0300
2024-07-31T09:15+0300
мнения аналитиков
курсы валют
монетарная политика
баррель
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850557790.jpg?1722406557
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 86,82 руб., евро/рубль - на 0,64%, до 93,89 руб., юань/рубль - на 0,33%, до 11,84 руб. Официальный курс доллара на 31 июля был снижен на 22,54 копейки до 86,33 руб./$1, а курс евро уменьшен на 84,34 копейки до 93,2947 руб./EUR1. Российский рубль продолжает демонстрировать умеренное ослабление на фоне завершения июльского налогового периода и снижения нефтяных котировок. Поддержка ушла. Тем не менее, рубль все еще получает поддержку от экспортеров. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои банковские счета не менее 80% полученной иностранной валюты (с обязательной продажей не менее 90% этого объема). В конце июня порог был снижен до 60%, а в середине июля - уже до 40%. Теперь они должны будут репатриировать менее половины своей внешней выручки. Баррель Brent подешевел на 0,70%, до 78,54, на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно перспектив спроса, особенно со стороны Китая, чьи квартальные экономические данные оказались слабыми. Кроме того, давление на котировки оказывает ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В среду, 31 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,19. Покупатели смогли защитить уровень 78 около трендовой линии. Полноценным отскоком можно считать закрытие дня выше $80,60. В этом случае можно рассматривать восстановление до $84 и новую поддержку рублю. Ключевыми факторами поддержки национальной валюты остаются жесткая монетарная политика Банка России, сохраняющиеся ограничения на трансграничные платежи, а также меры по поддержке рубля. Однако для сильного ослабления рубля необходимо восстановление импортных операций, которые пока ограничены. Ситуация может измениться в 4-м квартале, когда, предположительно, могут начаться первые трансграничные расчеты в криптовалюте. Внимание трейдеров сегодня приковано к заседанию ФРС и пресс-конференции Дж. Пауэлла, данным по запасам энергоносителей в США, а также итогам встречи ОПЕК+. Индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, до 2944,78 п., индекс РТС - на 1,57%, до 1074,56 п. С открытия IMOEX обновил двухнедельный минимум, после чего перешел к восстановлению. На рынке все еще сохраняются риски уйти к 2800 п. Чтобы отменить медвежий сценарий, необходимо подняться выше 3075 п. за 2 суток. Чем дольше индекс торгуется ниже 2975, тем выше вероятность дальнейшего падения.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, монетарная политика, баррель, мосбиржа
Мнения аналитиков, Курсы валют, монетарная политика, баррель, Мосбиржа
09:15 31.07.2024
 

Уже все: умеренное ослабление на исходе июля

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 86,82 руб., евро/рубль - на 0,64%, до 93,89 руб., юань/рубль - на 0,33%, до 11,84 руб. Официальный курс доллара на 31 июля был снижен на 22,54 копейки до 86,33 руб./$1, а курс евро уменьшен на 84,34 копейки до 93,2947 руб./EUR1.

Российский рубль продолжает демонстрировать умеренное ослабление на фоне завершения июльского налогового периода и снижения нефтяных котировок. Поддержка ушла. Тем не менее, рубль все еще получает поддержку от экспортеров. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои банковские счета не менее 80% полученной иностранной валюты (с обязательной продажей не менее 90% этого объема). В конце июня порог был снижен до 60%, а в середине июля - уже до 40%. Теперь они должны будут репатриировать менее половины своей внешней выручки.

Баррель Brent подешевел на 0,70%, до 78,54, на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно перспектив спроса, особенно со стороны Китая, чьи квартальные экономические данные оказались слабыми. Кроме того, давление на котировки оказывает ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В среду, 31 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,19. Покупатели смогли защитить уровень 78 около трендовой линии. Полноценным отскоком можно считать закрытие дня выше $80,60. В этом случае можно рассматривать восстановление до $84 и новую поддержку рублю.

Ключевыми факторами поддержки национальной валюты остаются жесткая монетарная политика Банка России, сохраняющиеся ограничения на трансграничные платежи, а также меры по поддержке рубля. Однако для сильного ослабления рубля необходимо восстановление импортных операций, которые пока ограничены. Ситуация может измениться в 4-м квартале, когда, предположительно, могут начаться первые трансграничные расчеты в криптовалюте.

Внимание трейдеров сегодня приковано к заседанию ФРС и пресс-конференции Дж. Пауэлла, данным по запасам энергоносителей в США, а также итогам встречи ОПЕК+.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, до 2944,78 п., индекс РТС - на 1,57%, до 1074,56 п. С открытия IMOEX обновил двухнедельный минимум, после чего перешел к восстановлению. На рынке все еще сохраняются риски уйти к 2800 п. Чтобы отменить медвежий сценарий, необходимо подняться выше 3075 п. за 2 суток. Чем дольше индекс торгуется ниже 2975, тем выше вероятность дальнейшего падения.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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