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Уже все: умеренное ослабление на исходе июля

Уже все: умеренное ослабление на исходе июля - 31.07.2024, ПРАЙМ

Уже все: умеренное ослабление на исходе июля

Во вторник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 86,82 руб., евро/рубль - на 0,64%, до... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:15+0300

2024-07-31T09:15+0300

2024-07-31T09:15+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 30 июля, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 86,82 руб., евро/рубль - на 0,64%, до 93,89 руб., юань/рубль - на 0,33%, до 11,84 руб. Официальный курс доллара на 31 июля был снижен на 22,54 копейки до 86,33 руб./$1, а курс евро уменьшен на 84,34 копейки до 93,2947 руб./EUR1. Российский рубль продолжает демонстрировать умеренное ослабление на фоне завершения июльского налогового периода и снижения нефтяных котировок. Поддержка ушла. Тем не менее, рубль все еще получает поддержку от экспортеров. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои банковские счета не менее 80% полученной иностранной валюты (с обязательной продажей не менее 90% этого объема). В конце июня порог был снижен до 60%, а в середине июля - уже до 40%. Теперь они должны будут репатриировать менее половины своей внешней выручки. Баррель Brent подешевел на 0,70%, до 78,54, на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно перспектив спроса, особенно со стороны Китая, чьи квартальные экономические данные оказались слабыми. Кроме того, давление на котировки оказывает ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В среду, 31 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,19. Покупатели смогли защитить уровень 78 около трендовой линии. Полноценным отскоком можно считать закрытие дня выше $80,60. В этом случае можно рассматривать восстановление до $84 и новую поддержку рублю. Ключевыми факторами поддержки национальной валюты остаются жесткая монетарная политика Банка России, сохраняющиеся ограничения на трансграничные платежи, а также меры по поддержке рубля. Однако для сильного ослабления рубля необходимо восстановление импортных операций, которые пока ограничены. Ситуация может измениться в 4-м квартале, когда, предположительно, могут начаться первые трансграничные расчеты в криптовалюте. Внимание трейдеров сегодня приковано к заседанию ФРС и пресс-конференции Дж. Пауэлла, данным по запасам энергоносителей в США, а также итогам встречи ОПЕК+. Индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, до 2944,78 п., индекс РТС - на 1,57%, до 1074,56 п. С открытия IMOEX обновил двухнедельный минимум, после чего перешел к восстановлению. На рынке все еще сохраняются риски уйти к 2800 п. Чтобы отменить медвежий сценарий, необходимо подняться выше 3075 п. за 2 суток. Чем дольше индекс торгуется ниже 2975, тем выше вероятность дальнейшего падения.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, монетарная политика, баррель, мосбиржа