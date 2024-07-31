Рынок акций удержался от провала

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на открытии вторника в моменте прокалывал 2900 п. и был в шаге от годового дна, но быстро пошел в отскок. По итогам сессии прирост 1,4% и почти 2948 п. Вчерашний выкуп просадки несколько обнадеживает, но за июль индекс все равно потерял свыше 6%. В августе вероятнее всего отскок вверх на факторе возврата дивидендов на рынок и снижении навеса продаж бумаг нерезидентов с внешнего контура.Сильнее рынка — акции банка ВТБ (+6,1%). Корпорация повысила прогноз по чистой прибыли на 2024 год и намекнула на дивиденды. Сегодня возможен тест круглых 100 руб., а долгосрочный потенциал к 175 руб.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,1%). Распродажи усилились с прошлой пятницы на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и за три сессии потери уже превысили 10%. Поддержка теперь в области 730 руб.Рубль закрывает июль с незначительными потерями менее процента против доллара, евро и юаня. В целом сохраняется относительно спокойный валютный боковик. Факторов девальвации как не было, так и нет. Диапазон колебаний на август в юане 11,5–12, в долларе 84–89, в евро 90–95.
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на открытии вторника в моменте прокалывал 2900 п. и был в шаге от годового дна, но быстро пошел в отскок. По итогам сессии прирост 1,4% и почти 2948 п. Вчерашний выкуп просадки несколько обнадеживает, но за июль индекс все равно потерял свыше 6%. В августе вероятнее всего отскок вверх на факторе возврата дивидендов на рынок и снижении навеса продаж бумаг нерезидентов с внешнего контура.
Сильнее рынка — акции банка ВТБ (+6,1%). Корпорация повысила прогноз по чистой прибыли на 2024 год и намекнула на дивиденды. Сегодня возможен тест круглых 100 руб., а долгосрочный потенциал к 175 руб.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,1%). Распродажи усилились с прошлой пятницы на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и за три сессии потери уже превысили 10%. Поддержка теперь в области 730 руб.
Рубль закрывает июль с незначительными потерями менее процента против доллара, евро и юаня. В целом сохраняется относительно спокойный валютный боковик. Факторов девальвации как не было, так и нет. Диапазон колебаний на август в юане 11,5–12, в долларе 84–89, в евро 90–95.
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