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Рынок акций удержался от провала - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций удержался от провала
Рынок акций удержался от провала - 31.07.2024, ПРАЙМ
Рынок акций удержался от провала
Индекс Мосбиржи на открытии вторника в моменте прокалывал 2900 п. и был в шаге от годового дна, но быстро пошел в отскок. По итогам сессии прирост 1,4% и почти... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:48+0300
2024-07-31T09:48+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на открытии вторника в моменте прокалывал 2900 п. и был в шаге от годового дна, но быстро пошел в отскок. По итогам сессии прирост 1,4% и почти 2948 п. Вчерашний выкуп просадки несколько обнадеживает, но за июль индекс все равно потерял свыше 6%. В августе вероятнее всего отскок вверх на факторе возврата дивидендов на рынок и снижении навеса продаж бумаг нерезидентов с внешнего контура.Сильнее рынка — акции банка ВТБ (+6,1%). Корпорация повысила прогноз по чистой прибыли на 2024 год и намекнула на дивиденды. Сегодня возможен тест круглых 100 руб., а долгосрочный потенциал к 175 руб.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,1%). Распродажи усилились с прошлой пятницы на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и за три сессии потери уже превысили 10%. Поддержка теперь в области 730 руб.Рубль закрывает июль с незначительными потерями менее процента против доллара, евро и юаня. В целом сохраняется относительно спокойный валютный боковик. Факторов девальвации как не было, так и нет. Диапазон колебаний на август в юане 11,5–12, в долларе 84–89, в евро 90–95.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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4.7
96
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мнения аналитиков, мосбиржа, втб, индекс мосбиржи, пик, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, ВТБ, индекс Мосбиржи, ПИК, Курсы валют
09:48 31.07.2024
 

Рынок акций удержался от провала

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на открытии вторника в моменте прокалывал 2900 п. и был в шаге от годового дна, но быстро пошел в отскок. По итогам сессии прирост 1,4% и почти 2948 п. Вчерашний выкуп просадки несколько обнадеживает, но за июль индекс все равно потерял свыше 6%. В августе вероятнее всего отскок вверх на факторе возврата дивидендов на рынок и снижении навеса продаж бумаг нерезидентов с внешнего контура.
Сильнее рынка — акции банка ВТБ (+6,1%). Корпорация повысила прогноз по чистой прибыли на 2024 год и намекнула на дивиденды. Сегодня возможен тест круглых 100 руб., а долгосрочный потенциал к 175 руб.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,1%). Распродажи усилились с прошлой пятницы на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и за три сессии потери уже превысили 10%. Поддержка теперь в области 730 руб.
Рубль закрывает июль с незначительными потерями менее процента против доллара, евро и юаня. В целом сохраняется относительно спокойный валютный боковик. Факторов девальвации как не было, так и нет. Диапазон колебаний на август в юане 11,5–12, в долларе 84–89, в евро 90–95.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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