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Акции девелопера "АПРИ" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи IPO

Акции девелопера "АПРИ" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи IPO - 31.07.2024, ПРАЙМ

Акции девелопера "АПРИ" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи IPO

Обыкновенные акции уральского девелопера "АПРИ" со 2 августа войдут в базу расчета индекса Мосбиржи IPO, куда входят акции компаний после первичного размещения, | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T15:23+0300

2024-07-31T15:23+0300

2024-07-31T15:23+0300

акции

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Обыкновенные акции уральского девелопера "АПРИ" со 2 августа войдут в базу расчета индекса Мосбиржи IPO, куда входят акции компаний после первичного размещения, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа сформировала базу расчета индекса Мосбиржи IPO, которая будет действовать со 2 августа 2024 года. В базу расчета индекса войдут обыкновенные акции ПАО "АПРИ". Индекс Мосбиржи IPO состоит из акций эмитентов, осуществивших первичное размещение или прямой листинг своих акций на бирже не ранее двух лет до даты формирования базы расчета", - говорится в сообщении площадки. Максимальные веса отдельных эмитентов в индексе устанавливаются на уровне, не превышающем величину, установленную Банком России для паевых инвестиционных фондов. Девелоперская компания "АПРИ" установила в понедельник цену IPO на Московской бирже в размере 9,7 рубля за акцию, что соответствует ее рыночной капитализации в 9,5 миллиарда рублей. Вторичные торги акциями компании начались на Московской бирже во вторник около 16.00 мск. "АПРИ" - крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства.

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акции, мосбиржа, ipo