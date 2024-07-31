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США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России
США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России - 31.07.2024, ПРАЙМ
США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России
Вашингтон разрабатывает новый сухопутный маршрут из Центральной Азии через Армению и Азербайджан в обход России и Китая, сообщил помощник госсекретаря по делам... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:42+0300
2024-07-31T12:42+0300
2024-07-31T12:46+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Вашингтон разрабатывает новый сухопутный маршрут из Центральной Азии через Армению и Азербайджан в обход России и Китая, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Эти страны невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай", - отметил О'Брайен. Однако, по его словам, цель нового пути - обойти территорию РФ и КНР. В июне по итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США страны решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства.
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Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Госдеп, США
США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России
США хотят создать торговый маршрут через Армению и Азербайджан в обход РФ и КНР
ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Вашингтон разрабатывает новый сухопутный маршрут из Центральной Азии через Армению и Азербайджан в обход России и Китая, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Эти страны невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай", - отметил О'Брайен. Однако, по его словам, цель нового пути - обойти территорию РФ и КНР.
В июне по итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США страны решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства.