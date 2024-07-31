https://1prime.ru/20240731/armeniya-850564536.html

США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России

США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России - 31.07.2024, ПРАЙМ

США задумали новый торговый маршрут через Армению в обход России

Вашингтон разрабатывает новый сухопутный маршрут из Центральной Азии через Армению и Азербайджан в обход России и Китая, сообщил помощник госсекретаря по делам... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:42+0300

2024-07-31T12:42+0300

2024-07-31T12:46+0300

политика

россия

армения

китай

азербайджан

центральная азия

госдеп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_20620914b12723cf53f5db07d389fd62.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Вашингтон разрабатывает новый сухопутный маршрут из Центральной Азии через Армению и Азербайджан в обход России и Китая, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Эти страны невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай", - отметил О'Брайен. Однако, по его словам, цель нового пути - обойти территорию РФ и КНР. В июне по итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США страны решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства.

армения

китай

азербайджан

центральная азия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, армения, китай, азербайджан, центральная азия, госдеп, сша