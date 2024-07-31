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В сети рассекретили внешний вид салона электрокара "Атом" - 31.07.2024, ПРАЙМ
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В сети рассекретили внешний вид салона электрокара "Атом"
В сети рассекретили внешний вид салона электрокара "Атом" - 31.07.2024, ПРАЙМ
В сети рассекретили внешний вид салона электрокара "Атом"
Автомобильный производитель "Кама" сообщил о завершении оформления салона электрокара "Атом", а также официально представил его общественности, сообщает издание | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:07+0300
2024-07-31T14:07+0300
россия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "Кама" сообщил о завершении оформления салона электрокара "Атом", а также официально представил его общественности, сообщает издание "Российская газета".Вместимость салона рассчитана на четырех пассажиров. Два задних места, обещает компания, могут похвастаться комфортом бизнес-седана. Между сидениями производитель расположил раскладной подлокотник с доступом к зарядке разъема Type-C, а также подстаканниками. Механизм ремней безопасности встроен в кресла.Все сидения "Атома" оснащены системой подогрева.В обод рулевого колеса встроен мультимедийный экран, с которого и происходит регулирование большинства показателей и функций электрокара. В устройстве предусмотрена система голосового управления, что обеспечивает удобство использования во время движения. Все показания приборов и подсказки выводятся на проекционный дисплей, который остается стабильным во время поворотов руля.Некоторые индикаторы и кнопки расположены на потолке, это избавляет салон от визуального шума. Вместо зеркала заднего вида уставлен экран, выводящий изображение с соответствующей камеры.Кроме того, оснащение салона отличается повышенным уровнем безопасности, так как в каре встроен мощный порог, защищающий тяговый аккумулятор. Замки размещены на порогах, при закрытии дверей они также "защелкиваются" между собой. У "Атома" нет наружных ручек открывания, двери оснащены электроприводом. В салоне, однако, предусмотрены аварийные ручки.Салон электрокара будет доступен в темной и светлой цветовой гамме. Производитель обещает, что он будет выполнен из "высококачественной и износостойкой экокожи, а также приятной на ощупь ткани".Первую партию "Атомов" выпустят до конца этого года, а серийное производство будет налажено уже в середине 2025-го.
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россия
РОССИЯ
14:07 31.07.2024
 
В сети рассекретили внешний вид салона электрокара "Атом"

Автопроизводитель "Кама" сообщила об окончании разработки интерьера электрокара "Атом"

© Фото : АО "Кама"Салон электрокара "Атом"
Салон электрокара Атом - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : АО "Кама"
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "Кама" сообщил о завершении оформления салона электрокара "Атом", а также официально представил его общественности, сообщает издание "Российская газета".
Вместимость салона рассчитана на четырех пассажиров. Два задних места, обещает компания, могут похвастаться комфортом бизнес-седана. Между сидениями производитель расположил раскладной подлокотник с доступом к зарядке разъема Type-C, а также подстаканниками. Механизм ремней безопасности встроен в кресла.
Все сидения "Атома" оснащены системой подогрева.
В обод рулевого колеса встроен мультимедийный экран, с которого и происходит регулирование большинства показателей и функций электрокара. В устройстве предусмотрена система голосового управления, что обеспечивает удобство использования во время движения. Все показания приборов и подсказки выводятся на проекционный дисплей, который остается стабильным во время поворотов руля.
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Некоторые индикаторы и кнопки расположены на потолке, это избавляет салон от визуального шума. Вместо зеркала заднего вида уставлен экран, выводящий изображение с соответствующей камеры.
Кроме того, оснащение салона отличается повышенным уровнем безопасности, так как в каре встроен мощный порог, защищающий тяговый аккумулятор. Замки размещены на порогах, при закрытии дверей они также "защелкиваются" между собой. У "Атома" нет наружных ручек открывания, двери оснащены электроприводом. В салоне, однако, предусмотрены аварийные ручки.
Салон электрокара будет доступен в темной и светлой цветовой гамме. Производитель обещает, что он будет выполнен из "высококачественной и износостойкой экокожи, а также приятной на ощупь ткани".
Первую партию "Атомов" выпустят до конца этого года, а серийное производство будет налажено уже в середине 2025-го.
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