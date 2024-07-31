https://1prime.ru/20240731/atr-850564660.html
США и Япония готовятся к вооруженному конфликту в АТР, считает МИД
США и Япония готовятся к вооруженному конфликту в АТР, считает МИД - 31.07.2024, ПРАЙМ
США и Япония готовятся к вооруженному конфликту в АТР, считает МИД
Судя по усилению военного сотрудничества Вашингтона и Токио, США и Япония развернули подготовку к масштабному вооруженному столкновению в Азиатско-Тихоокеанском | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:44+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судя по усилению военного сотрудничества Вашингтона и Токио, США и Япония развернули подготовку к масштабному вооруженному столкновению в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом защиты от Китая, России и КНДР, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин."Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в АТР", - заявил он в ходе брифинга в среду, 31 июля. "Неоднократно предупреждали, что подобная активность способна лишь повысить уровень напряженности и гонки вооружений в АТР. Регулярно напоминаем официальному Токио о том, что его провокационная деятельность вблизи российских границ, осуществляемая совместно с США и другими, в том числе с нерегиональными государствами из числа стран НАТО, надлежащим образом учитывается в нашем оборонном строительстве и неизбежно повлечет за собой адекватные меры противодействия. Соответствующая координация по данной проблематике проводится с китайскими и северокорейскими партнерами", - объяснил Настасьин.Он также уточнил, что Москва будет рассматривать поставки ракет для комплекса Patriot как враждебный сигнал. В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные меры."Вынуждены в очередной раз предупредить, что в случае передачи ВСУ японской летательной продукции будем рассматривать такие действия Токио как однозначно враждебные и оставляем за собой право принять самые решительные контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией", - подчеркнул Настасьин.Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Япония заключила первый контракт на поставку в США произведенных по лицензии противовоздушных ракет Patriot на 3 миллиарда иен (20 миллионов долларов)."На этот раз дан зеленый свет поставкам США произведенной в Японии по американкой лицензии продукции военного назначения", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД. По словам Настасьина, Вашингтон и Токио не скрывают, что новые договоренности касаются экспорта японских противоракет для ракетного комплекса Patriot."У нас практически нет сомнений, что эти ракеты в конечном итоге могут оказаться на Украине, что неизбежно повлечет сильнейшие негативные последствия для глобальной безопасности", - заключил он.
https://1prime.ru/20240731/peskov-850564268.html
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япония, сша, patriot, атр
ЯПОНИЯ, США, Patriot, АТР
США и Япония готовятся к вооруженному конфликту в АТР, считает МИД
МИД: создается впечатление, что США и Япония готовятся к вооруженному конфликту в АТР
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судя по усилению военного сотрудничества Вашингтона и Токио, США и Япония развернули подготовку к масштабному вооруженному столкновению в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом защиты от Китая, России и КНДР, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.
"Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в АТР", - заявил он в ходе брифинга в среду, 31 июля.
"Неоднократно предупреждали, что подобная активность способна лишь повысить уровень напряженности и гонки вооружений в АТР. Регулярно напоминаем официальному Токио о том, что его провокационная деятельность вблизи российских границ, осуществляемая совместно с США и другими, в том числе с нерегиональными государствами из числа стран НАТО, надлежащим образом учитывается в нашем оборонном строительстве и неизбежно повлечет за собой адекватные меры противодействия. Соответствующая координация по данной проблематике проводится с китайскими и северокорейскими партнерами", - объяснил Настасьин.
Он также уточнил, что Москва будет рассматривать поставки ракет для комплекса Patriot как враждебный сигнал. В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные меры.
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"Вынуждены в очередной раз предупредить, что в случае передачи ВСУ японской летательной продукции будем рассматривать такие действия Токио как однозначно враждебные и оставляем за собой право принять самые решительные контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией", - подчеркнул Настасьин.
Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Япония заключила первый контракт на поставку в США произведенных по лицензии противовоздушных ракет Patriot на 3 миллиарда иен (20 миллионов долларов).
"На этот раз дан зеленый свет поставкам США произведенной в Японии по американкой лицензии продукции военного назначения", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД. По словам Настасьина, Вашингтон и Токио не скрывают, что новые договоренности касаются экспорта японских противоракет для ракетного комплекса Patriot.
"У нас практически нет сомнений, что эти ракеты в конечном итоге могут оказаться на Украине, что неизбежно повлечет сильнейшие негативные последствия для глобальной безопасности", - заключил он.
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