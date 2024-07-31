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Austrian Airlines сообщила о негативных финансовых показателях
Austrian Airlines сообщила о негативных финансовых показателях - 31.07.2024, ПРАЙМ
Austrian Airlines сообщила о негативных финансовых показателях
Авиакомпания Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, сообщила об отрицательном операционном результате за первое полугодие 2024 года - в сравнении с... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T15:03+0300
2024-07-31T15:03+0300
2024-07-31T15:03+0300
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ВЕНА, 31 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, сообщила об отрицательном операционном результате за первое полугодие 2024 года - в сравнении с показателем годом ранее с плюс 15 миллионов евро он снизился до минус 65 миллионов евро, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на представителя Austrian Airlines (AUA). "AUA сообщает об отрицательном операционном результате за первое полугодие 2024 года: в годовом исчислении - с плюс 15 миллионов евро до минус 65 миллионов евро. В качестве основных причин называются проблемы компании и сложные общие условия", - отмечает портал телеканала. Как пояснила гендиректор авиакомпании Аннет Манн, трудовой конфликт в начале года в сочетании со все более сложными рамочными условиями оказал негативное влияние на компанию. Помимо трудового спора, AUA назвала и другие проблемы первого полугодия 2024 года, оказавшие влияние на показатели компании, такие как политическая ситуация на Ближнем Востоке, погодная ситуация в Европе, непропорционально растущие расходы и стагнирующие цены на билеты. Кроме того, две длительные отмены рейсов авиакомпании также оказали негативное влияние на результат.
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авиаперевозки, austrian airlines
Экономика, авиаперевозки, Austrian Airlines
Austrian Airlines сообщила о негативных финансовых показателях
Austrian Airlines сообщила о негативных финансовых показателях за I полугодие
ВЕНА, 31 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, сообщила об отрицательном операционном результате за первое полугодие 2024 года - в сравнении с показателем годом ранее с плюс 15 миллионов евро он снизился до минус 65 миллионов евро, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на представителя Austrian Airlines (AUA).
"AUA сообщает об отрицательном операционном результате за первое полугодие 2024 года: в годовом исчислении - с плюс 15 миллионов евро до минус 65 миллионов евро. В качестве основных причин называются проблемы компании и сложные общие условия", - отмечает портал телеканала.
Как пояснила гендиректор авиакомпании Аннет Манн, трудовой конфликт в начале года в сочетании со все более сложными рамочными условиями оказал негативное влияние на компанию.
Помимо трудового спора, AUA назвала и другие проблемы первого полугодия 2024 года, оказавшие влияние на показатели компании, такие как политическая ситуация на Ближнем Востоке, погодная ситуация в Европе, непропорционально растущие расходы и стагнирующие цены на билеты. Кроме того, две длительные отмены рейсов авиакомпании также оказали негативное влияние на результат.
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