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Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB
Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB - 31.07.2024, ПРАЙМ
Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB
Разлад Татьяны Бакальчук с мужем начался задолго до слияния, скандал с Wildberries стал последней каплей. Об этом предпринимательница рассказала в интервью... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:08+0300
2024-07-31T11:09+0300
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разлад Татьяны Бакальчук с мужем начался задолго до слияния, скандал с Wildberries стал последней каплей. Об этом предпринимательница рассказала в интервью "Комсомольской правде"."Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ", - сказала Бакальчук.Она добавила, что первая серьезная трещина была в ноябре 2023 года, но "шумиха" с WB стала последней каплей.Кроме того, подчеркнула Бакальчук, объединение с Russ окажет позитивное влияние на компанию, на продавцов и покупателей.Ранее 30 июля владелица WB подтвердила, что подала в суд на расторжение брака с Владиславом Бакальчуком.
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татьяна бакальчук, wildberries
Татьяна Бакальчук, Wildberries
11:08 31.07.2024 (обновлено: 11:09 31.07.2024)
 
Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB

Татьяна Бакальчук "Комсомольской правде": наш брак дал трещину уже давно

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разлад Татьяны Бакальчук с мужем начался задолго до слияния, скандал с Wildberries стал последней каплей. Об этом предпринимательница рассказала в интервью "Комсомольской правде".
"Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ", - сказала Бакальчук.
Она добавила, что первая серьезная трещина была в ноябре 2023 года, но "шумиха" с WB стала последней каплей.
Кроме того, подчеркнула Бакальчук, объединение с Russ окажет позитивное влияние на компанию, на продавцов и покупателей.
Ранее 30 июля владелица WB подтвердила, что подала в суд на расторжение брака с Владиславом Бакальчуком.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании
29 июля, 18:31
 
Татьяна БакальчукWildberries
 
 
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