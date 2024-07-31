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Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB

Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB - 31.07.2024, ПРАЙМ

Татьяна Бакальчук высказалась о разводе и слиянии WB

Разлад Татьяны Бакальчук с мужем начался задолго до слияния, скандал с Wildberries стал последней каплей. Об этом предпринимательница рассказала в интервью... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:08+0300

2024-07-31T11:08+0300

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татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разлад Татьяны Бакальчук с мужем начался задолго до слияния, скандал с Wildberries стал последней каплей. Об этом предпринимательница рассказала в интервью "Комсомольской правде"."Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ", - сказала Бакальчук.Она добавила, что первая серьезная трещина была в ноябре 2023 года, но "шумиха" с WB стала последней каплей.Кроме того, подчеркнула Бакальчук, объединение с Russ окажет позитивное влияние на компанию, на продавцов и покупателей.Ранее 30 июля владелица WB подтвердила, что подала в суд на расторжение брака с Владиславом Бакальчуком.

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татьяна бакальчук, wildberries