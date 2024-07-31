https://1prime.ru/20240731/bakalchuk-850561933.html

Бакальчук ответила на вопрос о "рейдерском захвате"

Бакальчук ответила на вопрос о "рейдерском захвате" - 31.07.2024, ПРАЙМ

Бакальчук ответила на вопрос о "рейдерском захвате"

Татьяна Бакальчук в интервью "Комсомольской правде" заявила, что не похожа на человека, на которого оказывается давление. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:16+0300

2024-07-31T11:16+0300

2024-07-31T11:16+0300

татьяна бакальчук

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук в интервью "Комсомольской правде" заявила, что не похожа на человека, на которого оказывается давление.Ранее Владислав Бакальчук не раз заявлял, что на Татьяну оказывают давление, а то, что происходит с Wildberries, похоже на "рейдерский захват" со стороны компании Russ. "Комсомольская правда" попросила предпринимательницу прокомментировать слова супруга."Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден", - ответила она.Бакальчук добавила, что Владислав с самого начала знал о сделке. По ее словам, топ-менеджмент поддержал решение, а подготовка шла не один месяц.Как отметило издание, слияние Russ и WB поддержар президент России Владимир Путин. Татьяна получила в новой компании под названием ООО "РВБ" долю в 64,35 процента.

https://1prime.ru/20240729/timati-850510793.html

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татьяна бакальчук, бизнес, wildberries