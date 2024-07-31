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Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния
Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния - 31.07.2024, ПРАЙМ
Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния
Никто из пользователей и партнеров Wildberries не заметит изменений после сделки с Russ, компания продолжит развиваться. Об этом заявила владелица WB Татьяна... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:22+0300
2024-07-31T11:23+0300
wildberries
татьяна бакальчук
бизнес
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Никто из пользователей и партнеров Wildberries не заметит изменений после сделки с Russ, компания продолжит развиваться. Об этом заявила владелица WB Татьяна Бакальчук в беседе с "Комсомольской правдой".Предпринимательница, отвечая на вопрос о будущем маркетплейса после слияния, подчеркнула, что пользователи и партнеры не заметят изменений."Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент постоянно расти", - заверила она, добавив, что команда специалистов продолжит работать над улучшениями.Кроме того, Бакальчук напомнила, что Wildberries теперь включает площадку по развитию туризма, покупке цифровых продуктов. Партнерство с Russ поможет решить более амбициозные задачи, добавила она.
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wildberries, татьяна бакальчук, бизнес
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Бизнес
11:22 31.07.2024 (обновлено: 11:23 31.07.2024)
 
Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния

Бакальчук: никто из пользователей и партнеров WB никаких изменений не заметит

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Никто из пользователей и партнеров Wildberries не заметит изменений после сделки с Russ, компания продолжит развиваться. Об этом заявила владелица WB Татьяна Бакальчук в беседе с "Комсомольской правдой".
Предпринимательница, отвечая на вопрос о будущем маркетплейса после слияния, подчеркнула, что пользователи и партнеры не заметят изменений.
"Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент постоянно расти", - заверила она, добавив, что команда специалистов продолжит работать над улучшениями.
Кроме того, Бакальчук напомнила, что Wildberries теперь включает площадку по развитию туризма, покупке цифровых продуктов. Партнерство с Russ поможет решить более амбициозные задачи, добавила она.
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