https://1prime.ru/20240731/bakalchuk-850562294.html

Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния

Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния - 31.07.2024, ПРАЙМ

Бакальчук раскрыла, что будет с WB после слияния

Никто из пользователей и партнеров Wildberries не заметит изменений после сделки с Russ, компания продолжит развиваться. Об этом заявила владелица WB Татьяна... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:22+0300

2024-07-31T11:22+0300

2024-07-31T11:23+0300

wildberries

татьяна бакальчук

бизнес

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Никто из пользователей и партнеров Wildberries не заметит изменений после сделки с Russ, компания продолжит развиваться. Об этом заявила владелица WB Татьяна Бакальчук в беседе с "Комсомольской правдой".Предпринимательница, отвечая на вопрос о будущем маркетплейса после слияния, подчеркнула, что пользователи и партнеры не заметят изменений."Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент постоянно расти", - заверила она, добавив, что команда специалистов продолжит работать над улучшениями.Кроме того, Бакальчук напомнила, что Wildberries теперь включает площадку по развитию туризма, покупке цифровых продуктов. Партнерство с Russ поможет решить более амбициозные задачи, добавила она.

https://1prime.ru/20240727/wildberries-850460661.html

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wildberries, татьяна бакальчук, бизнес