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Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG

Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG - 31.07.2024, ПРАЙМ

Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T16:12+0300

2024-07-31T16:12+0300

2024-07-31T16:13+0300

pgnig

банкротство

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве - конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. "Суд определил прекратить производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность", - огласил резолютивную часть определения суда судья Юрий Иванов.

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pgnig, банкротство