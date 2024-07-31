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Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG
Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG - 31.07.2024, ПРАЙМ
Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:12+0300
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pgnig
банкротство
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве - конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. "Суд определил прекратить производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность", - огласил резолютивную часть определения суда судья Юрий Иванов.
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pgnig, банкротство
PGNiG, банкротство
16:12 31.07.2024 (обновлено: 16:13 31.07.2024)
 
Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской компании PGNiG

Cуд в Москве прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве - конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России.
"Суд определил прекратить производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность", - огласил резолютивную часть определения суда судья Юрий Иванов.
 
PGNiGбанкротство
 
 
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