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Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь - 31.07.2024, ПРАЙМ
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь
Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:30+0300
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бензин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", - сказал он в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.Запрета на экспорт дизельного топлива из России не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.
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бензин, минэнерго рф
Бензин, Энергетика, Минэнерго РФ
10:30 31.07.2024 (обновлено: 10:52 31.07.2024)
 
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь

Минэнерго: запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен на сентябрь-октябрь

© Unsplash/Sophie JonasАвтозаправка
Автозаправка
© Unsplash/Sophie Jonas
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", - сказал он в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.
Запрета на экспорт дизельного топлива из России не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.
 
ЭнергетикаБензинМинэнерго РФ
 
 
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