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Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь

Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь - 31.07.2024, ПРАЙМ

Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь

Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:30+0300

2024-07-31T10:30+0300

2024-07-31T10:52+0300

бензин

энергетика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", - сказал он в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.Запрета на экспорт дизельного топлива из России не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.

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бензин, минэнерго рф