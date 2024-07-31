https://1prime.ru/20240731/benzin-850561121.html
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь - 31.07.2024, ПРАЙМ
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь
Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:30+0300
2024-07-31T10:30+0300
2024-07-31T10:52+0300
бензин
энергетика
минэнерго рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/52/841425214_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_3cffa6c68bf1b9712b371df49baa774b.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", - сказал он в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.Запрета на экспорт дизельного топлива из России не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/52/841425214_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_884533181fbabbd4042e5fa2a7089f1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, минэнерго рф
Бензин, Энергетика, Минэнерго РФ
Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь-октябрь
Минэнерго: запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен на сентябрь-октябрь
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", - сказал он в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.
Запрета на экспорт дизельного топлива из России не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.