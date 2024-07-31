Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95 - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240731/benzin-850565961.html
В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95
В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95 - 31.07.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95
Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T13:08+0300
2024-07-31T13:22+0300
цена бензина аи-95
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b269639b7c2cc6801f0eed5acacf2f6.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "По 95-му бензину действительно произошел в последние несколько недель, в июле, всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить и цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы", - сказал Сорокин в Госдуме. "Временный всплеск, который мы наблюдали, это нормально для этого времени года. Тут главное, что рынок полностью был и остается обеспечен (топливом - ред.)", - добавил он. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется". Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20240731/avto-850565808.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f27eefbc4ed667237ae239890a87c73d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цена бензина аи-95, россия
цена бензина Аи-95, РОССИЯ
13:08 31.07.2024 (обновлено: 13:22 31.07.2024)
 
В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95

Минэнерго: всплеск оптовой цены Аи-95 в РФ был сезонным, на биржу сейчас идут допобъемы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"По 95-му бензину действительно произошел в последние несколько недель, в июле, всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить и цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы", - сказал Сорокин в Госдуме.
"Временный всплеск, который мы наблюдали, это нормально для этого времени года. Тут главное, что рынок полностью был и остается обеспечен (топливом - ред.)", - добавил он.
По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых
13:06
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению.
Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.
 
цена бензина Аи-95РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала