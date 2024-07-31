https://1prime.ru/20240731/benzin-850565961.html

В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95

В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95 - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго прокомментировали всплеск оптовой цены бензина Аи-95

Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T13:08+0300

2024-07-31T13:08+0300

2024-07-31T13:22+0300

цена бензина аи-95

россия

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "По 95-му бензину действительно произошел в последние несколько недель, в июле, всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить и цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы", - сказал Сорокин в Госдуме. "Временный всплеск, который мы наблюдали, это нормально для этого времени года. Тут главное, что рынок полностью был и остается обеспечен (топливом - ред.)", - добавил он. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется". Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.

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