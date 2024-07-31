https://1prime.ru/20240731/benzin-850576000.html
Продажи бензина на бирже в России выросли почти на 25%, дизтоплива — на 34%
Продажи бензина на бирже в России выросли почти на 25%, дизтоплива — на 34% - 31.07.2024, ПРАЙМ
Продажи бензина на бирже в России выросли почти на 25%, дизтоплива — на 34%
Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:35+0300
2024-07-31T18:35+0300
2024-07-31T18:35+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,248 миллиона тонн, дизельным топливом - увеличился на 34,3%, до 10,523 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,717 миллиона тонн, Аи-95 - на 28,6%, до 2,478 миллиона. Продажи авиакеросина составили 1,031 миллиона тонн, увеличившись на 10,8% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 16,1% - до 1,566 миллиона тонн. В то же время объем торгов мазутом вырос на 11,5% - до 1,079 миллиона тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже за семь месяцев составил 20,939 миллиона тонн, что на 27,6% больше, чем годом ранее. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 1,164 триллиона рублей, увеличившись на 51% в годовом выражении. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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биржевые торги, спбмтсб, бензин, дизтопливо
Экономика, биржевые торги, СПбМТСБ, Бензин, дизтопливо
Продажи бензина на бирже в России выросли почти на 25%, дизтоплива — на 34%
Продажи бензина на СПбМТСБ в январе-июле выросли на 24,6%, дизтоплива — на 34%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,248 миллиона тонн, дизельным топливом - увеличился на 34,3%, до 10,523 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,717 миллиона тонн, Аи-95 - на 28,6%, до 2,478 миллиона.
Продажи авиакеросина составили 1,031 миллиона тонн, увеличившись на 10,8% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 16,1% - до 1,566 миллиона тонн. В то же время объем торгов мазутом вырос на 11,5% - до 1,079 миллиона тонн.
Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже за семь месяцев составил 20,939 миллиона тонн, что на 27,6% больше, чем годом ранее.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 1,164 триллиона рублей, увеличившись на 51% в годовом выражении.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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