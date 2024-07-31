https://1prime.ru/20240731/benzin-850577250.html
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,4 процента
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,4 процента - 31.07.2024, ПРАЙМ
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,4 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 22 по 29 июля выросла на 0,44%, или на 25 копеек, до 57,3 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:20+0300
2024-07-31T19:20+0300
2024-07-31T19:20+0300
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топливо
цена на бензин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 22 по 29 июля выросла на 0,44%, или на 25 копеек, до 57,3 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19 копеек, до 66,53 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 15 по 22 июля, средняя цена бензина выросла на 0,56%, или на 32 копейки, до 57,05 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19 копеек, до 66,34 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,34%, до 52,9 рубля за литр, Аи-95 - на 0,45%, до 57,9 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,68% - до 72,53 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 23 по 29 июля составила 0,08%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 80 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Тыве - на 2%. Снижение цен было отмечено в Чечне (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3%. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Минэнерго ранее в июле сообщало агентству, что плановые ремонты на НПЗ идут согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения.
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россия, росстат, топливо, цена на бензин
Экономика, РОССИЯ, Росстат, топливо, цена на бензин
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,4 процента
Росстат: бензин на заправках за неделю подорожал на 0,4%, дизтопливо - на 0,3%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 22 по 29 июля выросла на 0,44%, или на 25 копеек, до 57,3 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19 копеек, до 66,53 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 15 по 22 июля, средняя цена бензина выросла на 0,56%, или на 32 копейки, до 57,05 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19 копеек, до 66,34 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,34%, до 52,9 рубля за литр, Аи-95 - на 0,45%, до 57,9 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,68% - до 72,53 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 23 по 29 июля составила 0,08%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 80 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Тыве - на 2%. Снижение цен было отмечено в Чечне (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3%.
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
Минэнерго ранее в июле сообщало агентству, что плановые ремонты на НПЗ идут согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения.
Продажи бензина на бирже в России выросли почти на 25%, дизтоплива — на 34%