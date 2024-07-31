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Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума - 31.07.2024, ПРАЙМ
Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:05+0300
2024-07-31T19:05+0300
2024-07-31T19:05+0300
экономика
россия
росстат
безработица в россии
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле 2024 года. На этом же уровне она была в мае. Если в мае общая численность безработных в стране составляла 2,005 миллиона человек, то в июне она снизилась до 1,86 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2024 года составила 76,3 миллиона человек.
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россия, росстат, безработица в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, безработица в России
Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума
Росстат: безработица в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата.
"В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
Предыдущий исторический минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле 2024 года. На этом же уровне она была в мае.
Если в мае общая численность безработных в стране составляла 2,005 миллиона человек, то в июне она снизилась до 1,86 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2024 года составила 76,3 миллиона человек.
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