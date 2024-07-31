https://1prime.ru/20240731/bezrabotitsa-850576572.html

Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума - 31.07.2024, ПРАЙМ

Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:05+0300

2024-07-31T19:05+0300

2024-07-31T19:05+0300

экономика

россия

росстат

безработица в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле 2024 года. На этом же уровне она была в мае. Если в мае общая численность безработных в стране составляла 2,005 миллиона человек, то в июне она снизилась до 1,86 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2024 года составила 76,3 миллиона человек.

https://1prime.ru/20240729/inflyatsiya-850497531.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, безработица в россии