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Boeing в первом полугодии нарастил чистый убыток в три раза

Boeing в первом полугодии нарастил чистый убыток в три раза - 31.07.2024, ПРАЙМ

Boeing в первом полугодии нарастил чистый убыток в три раза

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам первого полугодия 2024 года... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T15:08+0300

2024-07-31T15:08+0300

2024-07-31T15:08+0300

экономика

транспорт

авиаперевозки

чистый убыток

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам первого полугодия 2024 года нарастил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 3,2 раза год к году, до 1,782 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании. Разводненный убыток на акцию вырос до 2,9 доллара с 0,93 доллара за первые шесть месяцев 2023 года. Выручка Boeing снизилась на 11,2% год к году, до 33,435 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистый убыток, приходящийся на акционеров, подскочил в 9,7 раза год к году, до 1,439 миллиарда долларов с 149 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 2,33 доллара после убытка в 0,25 доллара год назад, скорректированный убыток составил 2,9 доллара на акцию при прогнозе убытка в 1,69 доллара. Квартальная выручка снизилась на 14,6% в годовом выражении, до 16,866 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 17,39 миллиарда долларов. Поставки пассажирских самолетов во втором квартале снизились до 92 самолетов со 136 единиц годом ранее, а в первом полугодии уменьшились до 175 самолетов с 266 единиц, говорится в отчете. До открытия торгов среды акции дорожают на 3,5%. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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транспорт, авиаперевозки, чистый убыток