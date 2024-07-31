Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240731/diody-850556897.html
В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников
В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников - 31.07.2024, ПРАЙМ
В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников
ГК "Элемент" запустит первое в России крупное серийное производство кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния - мощности... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T08:15+0300
2024-07-31T08:15+0300
экономика
полупроводники
https://cdnn.1prime.ru/img/84102/68/841026886_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_5bcb16dd9841585c13f5136fcbef40d7.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ГК "Элемент" запустит первое в России крупное серийное производство кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния - мощности предприятия позволят выпускать до 140 тысяч пластин в год, сообщили в пресс-службе компании. "Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность позволит выпускать до 140 тысяч пластин в год. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой ЭКБ", - сказано в релизе. Как отметил президент "Элемента" Илья Иванцов, сейчас растет спрос на компоненты силовой микроэлектроники, и это связано с развитием современных видов электротранспорта и созданием соответствующей зарядной инфраструктуры, а также с развитием авиастроительной промышленности и железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного. "Создание первого серийного производства в России позволит нам в первую очередь обеспечить эти отрасли современными силовыми приборами, а в перспективе – стать крупным поставщиком этих компонентов на рынки дружественных стран", - отметил он. Для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка ГК "Элемент" привлекает кредит в 15 миллиардов рублей. Его предоставит государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в рамках программы "Кластерная инвестиционная платформа". Общая стоимость проекта составляет 19,5 миллиарда рублей. "Микроэлектроника – один из приоритетов деятельности ВЭБ.РФ. Запуск проекта критически важен не только для самой отрасли, но и является фактором успеха целого ряда проектов по другим направлениям: транспортное машиностроение, авиастроение, энергетика и другим. В рамках проекта будет создано высокотехнологичное производство мирового уровня", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
https://1prime.ru/20240318/chipy-846433499.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84102/68/841026886_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_094e499165f1a93072ceedb0c010b9b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
полупроводники
Экономика, полупроводники
08:15 31.07.2024
 
В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников

ГК "Элемент" запустит первое в РФ крупное производство силовых полупроводников

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ГК "Элемент" запустит первое в России крупное серийное производство кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния - мощности предприятия позволят выпускать до 140 тысяч пластин в год, сообщили в пресс-службе компании.
"Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность позволит выпускать до 140 тысяч пластин в год. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой ЭКБ", - сказано в релизе.
Как отметил президент "Элемента" Илья Иванцов, сейчас растет спрос на компоненты силовой микроэлектроники, и это связано с развитием современных видов электротранспорта и созданием соответствующей зарядной инфраструктуры, а также с развитием авиастроительной промышленности и железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного. "Создание первого серийного производства в России позволит нам в первую очередь обеспечить эти отрасли современными силовыми приборами, а в перспективе – стать крупным поставщиком этих компонентов на рынки дружественных стран", - отметил он.
Микросхема - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
В России захотели признать чипы из соседней страны отечественными
18 марта, 09:14
Для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка ГК "Элемент" привлекает кредит в 15 миллиардов рублей. Его предоставит государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в рамках программы "Кластерная инвестиционная платформа". Общая стоимость проекта составляет 19,5 миллиарда рублей.
"Микроэлектроника – один из приоритетов деятельности ВЭБ.РФ. Запуск проекта критически важен не только для самой отрасли, но и является фактором успеха целого ряда проектов по другим направлениям: транспортное машиностроение, авиастроение, энергетика и другим. В рамках проекта будет создано высокотехнологичное производство мирового уровня", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
 
Экономикаполупроводники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала