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В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников

В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников - 31.07.2024, ПРАЙМ

В России запустят первое крупное производство силовых полупроводников

ГК "Элемент" запустит первое в России крупное серийное производство кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния - мощности... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T08:15+0300

2024-07-31T08:15+0300

2024-07-31T08:15+0300

экономика

полупроводники

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ГК "Элемент" запустит первое в России крупное серийное производство кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния - мощности предприятия позволят выпускать до 140 тысяч пластин в год, сообщили в пресс-службе компании. "Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность позволит выпускать до 140 тысяч пластин в год. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой ЭКБ", - сказано в релизе. Как отметил президент "Элемента" Илья Иванцов, сейчас растет спрос на компоненты силовой микроэлектроники, и это связано с развитием современных видов электротранспорта и созданием соответствующей зарядной инфраструктуры, а также с развитием авиастроительной промышленности и железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного. "Создание первого серийного производства в России позволит нам в первую очередь обеспечить эти отрасли современными силовыми приборами, а в перспективе – стать крупным поставщиком этих компонентов на рынки дружественных стран", - отметил он. Для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка ГК "Элемент" привлекает кредит в 15 миллиардов рублей. Его предоставит государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в рамках программы "Кластерная инвестиционная платформа". Общая стоимость проекта составляет 19,5 миллиарда рублей. "Микроэлектроника – один из приоритетов деятельности ВЭБ.РФ. Запуск проекта критически важен не только для самой отрасли, но и является фактором успеха целого ряда проектов по другим направлениям: транспортное машиностроение, авиастроение, энергетика и другим. В рамках проекта будет создано высокотехнологичное производство мирового уровня", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

полупроводники