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Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян
Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян - 31.07.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 9,6% в годовом выражении с 6,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 8,1%,... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:16+0300
2024-07-31T19:16+0300
экономика
россия
росстат
доходы населения
россияне
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 9,6% в годовом выражении с 6,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 8,1%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,6%", - говорится в сообщении. Росстат указал, что данные за первый квартал 2024 года уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам разработки квартального баланса денежных доходов и расходов населения. Ранее статистическое ведомство оценивало рост реальных располагаемых доходов населения в первом квартале на 5,8%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 5,2%. В 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8%.
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россия, росстат, доходы населения, россияне
Экономика, РОССИЯ, Росстат, доходы населения, россияне
19:16 31.07.2024
 
Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 9,6%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 9,6% в годовом выражении с 6,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 8,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,6%", - говорится в сообщении.
Росстат указал, что данные за первый квартал 2024 года уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам разработки квартального баланса денежных доходов и расходов населения. Ранее статистическое ведомство оценивало рост реальных располагаемых доходов населения в первом квартале на 5,8%.
Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 5,2%.
В 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8%.
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