https://1prime.ru/20240731/dokhody-850576994.html

Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян

Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян - 31.07.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 9,6% в годовом выражении с 6,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 8,1%,... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:16+0300

2024-07-31T19:16+0300

2024-07-31T19:16+0300

экономика

россия

росстат

доходы населения

россияне

https://cdnn.1prime.ru/img/84116/99/841169999_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_f8dc1399f98a0f7960728632be9ab724.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 9,6% в годовом выражении с 6,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 8,1%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,6%", - говорится в сообщении. Росстат указал, что данные за первый квартал 2024 года уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам разработки квартального баланса денежных доходов и расходов населения. Ранее статистическое ведомство оценивало рост реальных располагаемых доходов населения в первом квартале на 5,8%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 5,2%. В 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8%.

https://1prime.ru/20240724/zarplaty-850381669.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, доходы населения, россияне