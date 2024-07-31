https://1prime.ru/20240731/f16-850575832.html

Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ

Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ

Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ

Первая партия истребителей F-16, которые ранее были переданы государствами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg,... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T18:28+0300

2024-07-31T18:28+0300

2024-07-31T18:31+0300

вооружения

украина

поддержка украины

f-16

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg

МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Первая партия истребителей F-16, которые ранее были переданы государствами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.Отмечается, что количество истребителей в первой партии "небольшое" и пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу применить эти машины либо процесс подготовки займет еще некоторые время.Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное оружие истребителей F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240731/ukraina-850570946.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, поддержка украины, f-16, сво