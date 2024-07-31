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Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ
Первая партия истребителей F-16, которые ранее были переданы государствами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg,... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:28+0300
2024-07-31T18:28+0300
2024-07-31T18:31+0300
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Первая партия истребителей F-16, которые ранее были переданы государствами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.Отмечается, что количество истребителей в первой партии "небольшое" и пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу применить эти машины либо процесс подготовки займет еще некоторые время.Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное оружие истребителей F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, поддержка украины, f-16, сво
Вооружения, УКРАИНА, поддержка Украины, F-16, СВО
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщили СМИ
Bloomberg: первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Первая партия истребителей F-16, которые ранее были переданы государствами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что количество истребителей в первой партии "небольшое" и пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу применить эти машины либо процесс подготовки займет еще некоторые время.
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное оружие истребителей F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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