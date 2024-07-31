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Аналитики ждут сохранения ФРС ставки на уровне 5,25-5,5%

Аналитики ждут сохранения ФРС ставки на уровне 5,25-5,5% - 31.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики ждут сохранения ФРС ставки на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T08:05+0300

2024-07-31T08:05+0300

2024-07-31T08:05+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Официальные данные будут опубликованы регулятором в среду, 31 июля, в 21.00 мск. В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за июль. Аналитики ожидают, что показатель остался на уровне июня в 6%. В 12.00 мск агентство Евростат опубликует данные по инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее. В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за июль. Ожидается, что показатель остался на уровне июня в 150 тысяч.

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