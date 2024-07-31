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"Не хватает". Европу раздирают склоки из-за газа - 31.07.2024, ПРАЙМ
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"Не хватает". Европу раздирают склоки из-за газа
"Не хватает". Европу раздирают склоки из-за газа - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Не хватает". Европу раздирают склоки из-за газа
Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, но сталкивается с проблемами из-за дефицита топлива, пишет РИА Новости. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:20+0300
2024-07-31T12:20+0300
энергетика
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газ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, но сталкивается с проблемами из-за дефицита топлива, пишет РИА Новости.Прага обвиняет Берлин в накоплении газа за счет сокращения поставок в Чехию. Германия объясняет корректировки снижением объемов газа из-за прекращения импорта из России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается зеленой отрасли, то ЕС достиг рекордных показателей по генерации электроэнергии из возобновляемых источников, а европейские подземные хранилища газа заполнены более чем на 84%.В то же время ЕС сталкивается с несогласованностью действий и отсутствием единства по ключевым энергетическим вопросам.Также отмечается, что отказ от российских ресурсов привел к дефициту нефти и газа на европейском рынке.Эксперты отмечают, что военная поддержка Украины не улучшила ситуацию с транспортировкой углеводородов.Имеются и проблемы с транспортировкой топлива. Германия имеет монополию на транзит газа в некоторые страны ЕС, что вызывает недовольство других государств. Болгария ввела налог на транзит газа в Венгрию и Сербию из-за прекращения поставок из России.Еврокомиссия пока не комментирует ситуацию, что может привести к топливному кризису и стремлению к энергетическому суверенитету в ЕС."Единства относительно "токсичности" российского импорта явно не прибавится", — делается вывод в статье.
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ес, россия, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ
12:20 31.07.2024
 
"Не хватает". Европу раздирают склоки из-за газа

РИА Новости: странам Европы спрогнозировали жесткую конкуренцию за газ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, но сталкивается с проблемами из-за дефицита топлива, пишет РИА Новости.
Прага обвиняет Берлин в накоплении газа за счет сокращения поставок в Чехию. Германия объясняет корректировки снижением объемов газа из-за прекращения импорта из России.
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Что касается зеленой отрасли, то ЕС достиг рекордных показателей по генерации электроэнергии из возобновляемых источников, а европейские подземные хранилища газа заполнены более чем на 84%.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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15 июля, 17:33
В то же время ЕС сталкивается с несогласованностью действий и отсутствием единства по ключевым энергетическим вопросам.
Также отмечается, что отказ от российских ресурсов привел к дефициту нефти и газа на европейском рынке.
Эксперты отмечают, что военная поддержка Украины не улучшила ситуацию с транспортировкой углеводородов.
Имеются и проблемы с транспортировкой топлива. Германия имеет монополию на транзит газа в некоторые страны ЕС, что вызывает недовольство других государств. Болгария ввела налог на транзит газа в Венгрию и Сербию из-за прекращения поставок из России.
Еврокомиссия пока не комментирует ситуацию, что может привести к топливному кризису и стремлению к энергетическому суверенитету в ЕС.
"Единства относительно "токсичности" российского импорта явно не прибавится", — делается вывод в статье.
 
ЭнергетикаЕСРОССИЯГаз
 
 
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