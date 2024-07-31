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"Саморазрушительная война". В Германии призвали остановить войну с Россией
"Саморазрушительная война". В Германии призвали остановить войну с Россией - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Саморазрушительная война". В Германии призвали остановить войну с Россией
Немецкому правительству следует остановить экономическую войну с Москвой, заявила депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T13:25+0300
2024-07-31T13:25+0300
2024-07-31T13:25+0300
россия
германия
экономическая война
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Немецкому правительству следует остановить экономическую войну с Москвой, заявила депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X. "В третьем квартале, конечно, Россия "точно потерпит крах", как об этом объявляла министр иностранных дел Бербок в феврале 2022 года, говоря о целях санкций. Когда же закончится эта безумная, эта саморазрушительная экономическая война?" — подчеркнула депутат в ответ на новость о сокращении ВВП ФРГ во втором квартале 2024 года.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан также говорил о том, что Россия смогла адаптироваться ко всем введенным против нее санкциям, продолжая демонстрировать гибкость в экономике.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, германия, экономическая война
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, экономическая война
"Саморазрушительная война". В Германии призвали остановить войну с Россией
Депутат бундестага Дагделен потребовала прекратить экономическую войну с Россией
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Немецкому правительству следует остановить экономическую войну с Москвой, заявила депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X
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"В третьем квартале, конечно, Россия "точно потерпит крах", как об этом объявляла министр иностранных дел Бербок в феврале 2022 года, говоря о целях санкций. Когда же закончится эта безумная, эта саморазрушительная экономическая война?" — подчеркнула депутат в ответ на новость о сокращении ВВП ФРГ во втором квартале 2024 года.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан также говорил о том, что Россия смогла адаптироваться ко всем введенным против нее санкциям, продолжая демонстрировать гибкость в экономике.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ