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"Дочка" Google отсудила 432 миллионов у рекламного агентства "Артикс ИС"

"Дочка" Google отсудила 432 миллионов у рекламного агентства "Артикс ИС" - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Дочка" Google отсудила 432 миллионов у рекламного агентства "Артикс ИС"

Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, взыскал с рекламного агентства ООО "Артикс ИС" более 432... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T13:16+0300

2024-07-31T13:16+0300

2024-07-31T13:18+0300

google

суд

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, взыскал с рекламного агентства ООО "Артикс ИС" более 432 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Спор возник по договору об оказании рекламных услуг от 15 августа 2019 года. Изначально в иске, поданном в апреле, "Гугл" требовал взыскать с ответчика около 1,8 миллиарда рублей. Суд в июне принял обеспечительные меры, арестовав эту сумму на счетах "Артикс ИС". После этого, тоже в июне, ответчик заплатил истцу около 1,4 миллиарда основного долга. В оставшейся части – в размере около 441 миллиона рублей, в том числе более 152 миллионов рублей основного долга и более 288 миллионов рублей пени – ответчик требования не признал. Он внес эту сумму в качестве встречного обеспечения на депозит суда и попросил снять арест с его счетов. Параллельно истец увеличил сумму иска за счет неустойки, и не покрытыми встречным обеспечением осталось около 53 миллионов рублей. Суд изменил обеспечительные меры, оставив под арестом только эту сумму. На заседании в среду ответчик заявил, что полностью признает основной долг и не согласен только с расчетом неустойки. Он, в частности, сообщил, что временно не производить оплату услуг в 2022 году его попросил сотрудник "Гугла", так как была неопределенность со счетами "дочки" Google в Ситибанке. Ответчик просил снизить неустойку, что суд и сделал. С ООО "Артикс ИС" взыскано более 152 миллионов рублей основного долга и 280 миллионов неустойки. Арбитражный суд Москвы 26 июля по иску ООО "Гугл" взыскал около 1,5 миллиарда рублей также по договору оказания рекламных услуг со столичного ООО "Эмджиком", владеющего крупным рекламным агентством MGCom и входящего в одну группу лиц с ООО "Артикс ИС". В настоящее время рассматривается еще несколько крупных исков "Гугла" к контрагентам по рекламным контрактам. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский в апреле сообщил, что тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, суд