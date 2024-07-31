https://1prime.ru/20240731/gretsiya-850556439.html
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции - 31.07.2024, ПРАЙМ
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции
Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T07:10+0300
2024-07-31T07:10+0300
2024-07-31T07:10+0300
выездной туризм
греция
https://cdnn.1prime.ru/img/82574/74/825747497_0:0:3872:2179_1920x0_80_0_0_be8f55f2071431f569a2887bc864b4f0.jpg
АФИНЫ, 31 июл - ПРАЙМ. Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "На Крите только проживание в хорошей "пятерке" (отеле "пять звезд") будет стоить где-то шесть тысяч евро за 10 дней без перелета. Это хорошая "пятерка" "все включено". "Четверка" будет стоить порядка 3500-4000 евро за 10 дней. Это на данный момент, когда пиковые цены на Крите", - сказал Харитидис. По его словам, "обычный" отель обходится примерно в 300 евро в сутки. "И спрос большой, не найти ничего до середины сентября", - добавил он.
https://1prime.ru/20240730/gretsiya-850522941.html
греция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82574/74/825747497_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_8ef4d2ed32af14a9951b67bb6d1fe21c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выездной туризм, греция
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции
"Tez Tour Греция": отдых в Греции подорожал, 10 дней в хорошем отеле стоят 6 тысяч евро
АФИНЫ, 31 июл - ПРАЙМ. Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.
"На Крите только проживание в хорошей "пятерке" (отеле "пять звезд") будет стоить где-то шесть тысяч евро за 10 дней без перелета. Это хорошая "пятерка" "все включено". "Четверка" будет стоить порядка 3500-4000 евро за 10 дней. Это на данный момент, когда пиковые цены на Крите", - сказал Харитидис.
По его словам, "обычный" отель обходится примерно в 300 евро в сутки.
"И спрос большой, не найти ничего до середины сентября", - добавил он.
Туроператор сообщил о сокращении числа российских туристов в Греции