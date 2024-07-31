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Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции - 31.07.2024, ПРАЙМ
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции
Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T07:10+0300
2024-07-31T07:10+0300
выездной туризм
греция
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АФИНЫ, 31 июл - ПРАЙМ. Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "На Крите только проживание в хорошей "пятерке" (отеле "пять звезд") будет стоить где-то шесть тысяч евро за 10 дней без перелета. Это хорошая "пятерка" "все включено". "Четверка" будет стоить порядка 3500-4000 евро за 10 дней. Это на данный момент, когда пиковые цены на Крите", - сказал Харитидис. По его словам, "обычный" отель обходится примерно в 300 евро в сутки. "И спрос большой, не найти ничего до середины сентября", - добавил он.
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греция
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выездной туризм, греция
выездной туризм, ГРЕЦИЯ
07:10 31.07.2024
 
Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции

"Tez Tour Греция": отдых в Греции подорожал, 10 дней в хорошем отеле стоят 6 тысяч евро

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаПляж на греческом острове Кос
Пляж на греческом острове Кос - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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АФИНЫ, 31 июл - ПРАЙМ. Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.
"На Крите только проживание в хорошей "пятерке" (отеле "пять звезд") будет стоить где-то шесть тысяч евро за 10 дней без перелета. Это хорошая "пятерка" "все включено". "Четверка" будет стоить порядка 3500-4000 евро за 10 дней. Это на данный момент, когда пиковые цены на Крите", - сказал Харитидис.
По его словам, "обычный" отель обходится примерно в 300 евро в сутки.
"И спрос большой, не найти ничего до середины сентября", - добавил он.
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