https://1prime.ru/20240731/gretsiya-850556439.html

Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции

Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции - 31.07.2024, ПРАЙМ

Туроператор сообщил о подорожании отдыха в Греции

Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T07:10+0300

2024-07-31T07:10+0300

2024-07-31T07:10+0300

выездной туризм

греция

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АФИНЫ, 31 июл - ПРАЙМ. Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "На Крите только проживание в хорошей "пятерке" (отеле "пять звезд") будет стоить где-то шесть тысяч евро за 10 дней без перелета. Это хорошая "пятерка" "все включено". "Четверка" будет стоить порядка 3500-4000 евро за 10 дней. Это на данный момент, когда пиковые цены на Крите", - сказал Харитидис. По его словам, "обычный" отель обходится примерно в 300 евро в сутки. "И спрос большой, не найти ничего до середины сентября", - добавил он.

https://1prime.ru/20240730/gretsiya-850522941.html

греция

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выездной туризм, греция