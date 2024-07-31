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Решение суда по имуществу "Макфы" вступило в силу

Решение суда по имуществу "Макфы" вступило в силу - 31.07.2024, ПРАЙМ

Решение суда по имуществу "Макфы" вступило в силу

Решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" вступило в законную силу, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:09+0300

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макфа

суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – ПРАЙМ. Решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" вступило в законную силу, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Ранее в Челябинском облсуде РИА Новости сообщили, что определение районного суда 30 июля облсудом оставлено без изменения. "Оглашена резолютивная часть апелляционного определения, которым оставлено без изменения решение по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации… Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

макфа, суд