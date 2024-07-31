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Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась - 31.07.2024, ПРАЙМ
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:15+0300
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2024-07-31T12:15+0300
экономика
евростат
инфляция
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали замедление инфляции до 2,4%.
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евростат, инфляция
Экономика, Евростат, инфляция
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,6%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали замедление инфляции до 2,4%.