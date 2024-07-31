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Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась

Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась - 31.07.2024, ПРАЙМ

Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:15+0300

2024-07-31T12:15+0300

2024-07-31T12:15+0300

экономика

евростат

инфляция

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали замедление инфляции до 2,4%.

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евростат, инфляция